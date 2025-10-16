En
انتقادات شدید به پول‌پاشی در انتخابات نظام پزشکی

شب گذشته ائتلاف سپید در انتخابات نظام پزشکی میتینگ انتخاباتی خود را با حضور حدود ۷۰۰ نفر در سالن کوه نور هتل پارسیان آزادی برگزار کرد. این برنامه ظاهراً با حمایت مالی یک شرکت برگزار شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، شب گذشته ائتلاف سپید در انتخابات نظام پزشکی میتینگ انتخاباتی خود را با حضور حدود ۷۰۰ نفر در سالن کوه نور هتل پارسیان آزادی برگزار کرد. این برنامه ظاهراً با حمایت مالی یک شرکت برگزار شده است.

سخنران اصلی این مراسم دکتر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، بود که حضور وی توجه‌ها را به خود جلب کرد.

رابطه میان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و ائتلاف سپید با شرکت‌های اسپانسر این میتینگ همچنان نامشخص است و این موضوع سوالات زیادی را در فضای انتخاباتی ایجاد کرده است.

ائتلاف سپید و دکتر توکلی پس از انتخابات با چالش تامین منابع مالی و جبران هزینه‌های شرکت‌های حامی مواجه خواهند بود، که این مسئله نگرانی‌هایی درباره آینده حقوق و منافع جامعه پزشکی به دنبال دارد.

انتقادهایی نسبت به احتمال اولویت یافتن منافع چندصد میلیاردی شرکت‌های اسپانسر به جای دفاع از حقوق جوانان جامعه پزشکی، از جمله دستیاران، نیروهای طرحی، ماماها و کارشناسان پروانه‌دار، مطرح شده است.

هزینه‌های گزاف و پول‌پاشی در این میتینگ، در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، مورد توجه و پرسش نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

شرکت‌کنندگان در این میتینگ با انتقادهایی مواجه شده‌اند که حضورشان ممکن است منافع و حقوق اعضای جامعه پزشکی را به خاطر روابط ناسالم بین ائتلاف سپید و شرکت‌های اسپانسر به خطر انداخته باشد.

این مسایل به یکی از موضوعات جنجالی انتخابات نظام پزشکی تبدیل شده و خواستار پاسخگویی شفاف مسئولان شده است.

وزیر بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس، هیئت نظارت و سایر دستگاه‌های نظارتی تاکنون نسبت به این رویداد واکنش شفافی نشان نداده‌اند.

نظام پزشکی انتخابات میتینگ انتخاباتی پولشویی دانشگاه علوم پزشکی ایران جامعه پزشکی
