تمجید الحوثی از اقدامات ایران در حمایت از آرمان فلسطین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن روز پنجشنبه درباره تحولات مربوط به جنگ نسلکشی علیه غزه و رخدادهای منطقهای و بینالمللی سخنرانی کرد.
سید الحوثی در ابتدای سخنرانی خود یاد معمار «طوفان الاقصی» را گرامی داشت و گفت: در سالگرد شهادت فرمانده بزرگ «یحیی السنوار» (رحمهالله)، درسهای بزرگی را که او برای نسلها بر جای گذاشت، یادآوری میکنیم. شهید سنوار با سطح بالای آگاهی، ایمان و جهاد خود، ارزشهای والایی در میدان نبرد بر جای گذاشت و مکتبی الهامبخش برای نسلها شد.
او در ادامه گفت: جبهه حزبالله در صف مقدم ایثارگران بزرگ قرار دارد و در رأس آنها شهید بزرگوار «سید حسن نصرالله» بود.
رهبر انصارالله یمن به حمایتهای ایران از آرمان فلسطین اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران فداکاریهای بزرگی در حمایت از آرمان فلسطین انجام داده و با ثباتی خللناپذیر، در برابر همه فشارها ایستاده است. جمهوری اسلامی ایران فرماندهان مجاهد بزرگی تقدیم کرده که در رأس آنها شهید سپهبد «قاسم سلیمانی» قرار دارد.
یاران شهید الغماری مسیر او را ادامه میدهند
سید الحوثی به موضع یمن در حمایت از غزه نیز اشاره کرد و با اشاره به شهادت فرمانده بزرگ ارتش یمن گفت: ملت عزیز ما از آغاز حرکت در مسیر «نبرد فتح موعود و جهاد مقدس»، با موضعی استوار و تقدیم پیوسته شهدا، ویژگی خاصی از ایمان و پایداری نشان داده است. نیروهای مسلح امروز خبر شهادت برادر و همراه ما، فرمانده بزرگ و رئیس ستاد ارتش، شهید «محمد عبدالکریم الغماری» را اعلام کردند؛ او با نقشآفرینی بزرگ خود در چارچوب حمایت یمن از نبرد فتح موعود و جهاد مقدس جاودانه شد. نیروهای مسلح ما نخبگان خود را در راه حق و صداقت، در مسیر ایثار و ثبات، تقدیم خداوند کردند.
او تاکید کرد: ملت ما برخلاف آمریکا که تلاش داشت امت را به بند بکشد و فلسطینیان را تنها بگذارد، تنها از خدا میهراسد و در این مسیر گام برمیدارد.
رهبر انصارالله یمن در ادامه گفت: شهید الغماری نقش بزرگی در نبرد پشتیبانی از غزه داشت و پس از شهادتش، یاران او مسیر او را ادامه میدهند. در صف نخست شهدای ملت ما، مسئولان دولتی از جمله نخستوزیر، فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم شریف یمن قرار دارند که همگی با ایثار و فداکاری عظیم در این راه حضور داشتند.
دشمن ناچار شد وارد مذاکرات تبادل اسرا شود
سید الحوثی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سالگرد شهادت یحیی السنوار، به شکست رژیم صهیونیستی و حامیانش، در رأس آنها آمریکا، اشاره میکنیم؛ دشمن ناچار شد وارد مذاکرات تبادل اسرا شود. رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از حمایت گسترده و بیقید و شرط آمریکا، پشتیبانی وسیع غرب و توان کامل صهیونیسم جهانی، شکست خورد.
او درباره توافق آتشبس و تبادل اسرا گفت: با وجود اعلام هدف «اسرائیل بزرگ» و طرح تغییر خاورمیانه، دشمن در تحقق اهداف عملیاتی خود، بهویژه تسلط بر نوار غزه و نابودی مقاومت، ناکام ماند. رژیم صهیونیستی در بازپسگیری اسیران خود بدون توافق تبادل، شکست خورد. دشمن صهیونیستی، همراه با حامیان و شریک آمریکاییاش، در دستیابی به اسیرانش بدون معامله تبادل، کاملاً ناکام شد.
رهبر انصارالله یمن با بیان اینکه «با وجود جنایات گسترده و بیرحمانه، دشمن نتوانست اراده ملت فلسطین و مجاهدانش را در هم بشکند»، گفت: با تمام تاکتیکها و امکانات خود، رژیم صهیونیستی نتوانست بدون توافق، اسیرانش را بازگرداند. توافق تبادل اسرا نشانهای روشن از شکست سنگین دشمن است، آنهم با وجود تمام توان نظامی، مشارکت آمریکا و حمایت غرب.
او در ادامه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی میتوانست از همان روز نخست پس از عملیات «طوفان الاقصی» وارد معامله تبادل اسرا شود و منطقه را از جنایات و طغیان خود مصون بدارد، اما چنین نکرد.
سید الحوثی با تاکید بر اینکه «تجاوزات دشمن ادامه دارد که این تجاوزات شامل کشتار فلسطینیان، فشار و محدودیتهای گسترده بر ورود کمکهای انسانی است»، گفت: رفتار دشمن با اسیرانی که آزاد شدهاند، نشان داد که چه جنایات شکنجهآمیزی علیه آنها مرتکب شده است.
رهبر انصارالله یمن با بیان اینکه دشمن صهیونیستی فقط زبان زور را میفهمد، گفت: حفظ آمادگی مستمر، هوشیاری بالا، همراهی دائم با تحولات و آمادگی برای هرگونه رویداد ضروری است.
دشمن تلاش کرد مقاومت لبنان را از بین ببرد، اما با شکست مواجه شد
او در ادامه گفت: از مهمترین تحولات عملیات طوفان الاقصی این است که شاهد درگیری نظامی در چنین سطح بزرگی برای مدت دو سال بودهایم. حزبالله از آغاز، نقش بزرگی در حمایت از ملت فلسطین ایفا کرده و فداکاریهای عظیمی از فرماندهان و مجاهدان شهید خود تقدیم کرده است. دشمن تلاش کرد مقاومت در لبنان را از بین ببرد، اما با شکست کامل مواجه شد.