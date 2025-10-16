تعیین فوری رئیس جدید ستاد ارتش یمن

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، ریاست شورای عالی سیاسی یمن با صدور حکمی سرلشکر «یوسف حسن المدانی» را به عنوان رئیس جدید ستاد کل ارتش و جانشین شهید «محمد عبدالکریم الغماری» منصوب کرد.
نیروهای مسلح یمن امروز با صدور بیانیه ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش یمن خبر داد و اعلام کرد: روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری در حین انجام وظیفه جهادی و دینی خود و به عنوان شهیدی سعادتمند در میان کاروان شهدای بزرگ راه قدس، به آسمان عروج کرد.
نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: دوره های درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیستی به یاری خداوند متعال، مجازات بازدارنده خود را برای جنایاتی که مرتکب شده، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم دریافت خواهد کرد.