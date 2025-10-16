En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعیین فوری رئیس جدید ستاد ارتش یمن

ریاست شورای عالی سیاسی یمن در حکمی سرلشکر «یوسف حسن المدانی» را به عنوان رئیس جدید ستاد کل ارتش این کشور و جانشین شهید «محمد عبدالکریم الغماری» منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۹۳
| |
5789 بازدید
تعیین فوری رئیس جدید ستاد ارتش یمن

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، ریاست شورای عالی سیاسی یمن با صدور حکمی سرلشکر «یوسف حسن المدانی» را به عنوان رئیس جدید ستاد کل ارتش و جانشین شهید «محمد عبدالکریم الغماری» منصوب کرد.

نیروهای مسلح یمن امروز با صدور بیانیه ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش یمن خبر داد و اعلام کرد: روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری در حین انجام وظیفه جهادی و دینی خود و به عنوان شهیدی سعادتمند در میان کاروان شهدای بزرگ راه قدس، به آسمان عروج کرد.

نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: دوره های درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیستی به یاری خداوند متعال، مجازات بازدارنده خود را برای جنایاتی که مرتکب شده، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم دریافت خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن ارتش یمن رئیس ستاد مشترک ارتش شهادت نیروهای مسلح بیانیه رئیس جدید منصوب خبر فوری
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نخست‌وزیر یمن به شهادت رسید
رئیس ستاد مشترک ارتش یمن به شهادت رسید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bDJ
tabnak.ir/005bDJ