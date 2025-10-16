En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش ایران به اختلافات میان پاکستان و افغانستان

سخنگوی وزارت امور خارحه با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۸۷
| |
326 بازدید
واکنش ایران به اختلافات میان پاکستان و افغانستان

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، بر ضرورت شروع فوری گفتگو بین طرفین با هدف کاهش تنش، توقف کامل درگیری و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر اهمیت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت جهت حفظ آرامش و کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان اعلام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با ابراز تاسف و نگرانی شدید از آسیب‌دیدن مردم و غیرنظامیان دو کشور از ناحیه درگیری‌های نظامی، بر ضرورت اقدام موثر از جمله تقویت همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان افغانستان درگیری طالبان مرز افغانستان خبر فوری
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله بی‌سابقه پاکستان به طالبان
سوتی قرن ترامپ درباره جنگ ایران و پاکستان!
موافقت پاکستان با آتش‌بس ۲ روزه با افغانستان
ده‌ها کشته و زخمی در درگیری جدید پاکستان و افغانستان/ پاکستان با آتش‌بس ۲ روزه با افغانستان موافقت کرد
توضیح مقام ارشد طالبان درباره درگیری با پاکستان
درخواست روسیه از افغانستان و پاکستان
تلفات سنگین ارتش پاکستان در درگیری‌های مرز افغانستان
تبادل آتش ارتش پاکستان با تروریست‌ها در مرز افغانستان
واکنش پزشکیان به تحولات اخیر میان پاکستان و افغانستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bDD
tabnak.ir/005bDD