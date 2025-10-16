En
یارانه نقدی مهرماه این دهک‌ها واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های یک تا سه در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۸۱
698 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال به‌حساب ۱۰ میلیون ۵۸۴ هزار و ۳۵۲ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل‌برداشت است.

بر اساس گفته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ واریزی با درنظرگرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت‌گرفته است.

گفتنی است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۵۴ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردادند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه به‌حساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

یارانه یارانه نقدی واریز یارانه دهک های درآمدی دهک های پایین خبر فوری
