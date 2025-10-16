عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از فعال شدن لابی‌ها و تلاش برای عدم اعلام وصول طرح استیضاح علی آبادی خبر داد و گفت: بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه موضوع استیضاح علی آبادی را پیگیری می‌کنیم.

مصطفی پوردهقان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با این موضوع که طرح استیضاح عباس علی ابادی؛ وزیر نیرو به کجا انجامید، اظهار کرد: در تلاش هستیم که این استیضاح به زودی اعلام وصول شود. هر چند لابی هایی صورت گرفت که این اتفاق نیفتد. بعضی ها هم امضاهایشان را پس گرفتند.

وی افزود: اما اکثر کسانی که به عملکرد علی آبادی اعتراض داشتند و به دلیل اینکه از حقوق از درست رفته مردم دفاع کنند ایستادگی کردند که این موضوع تحقق یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که دلایل نمایندگانی که امضاهای خود را پس گرفتند چه مواردی بوده، گفت: شاید بعضی افراد در جلساتی که رفتند توجیهه شدند و مسائلی که می خواستند بر اساس آن استیضاح کنند برایشان قابل توجیه بوده است.

پوردهقان در ارتباط با اینکه بالاخره این طرح چه زمانی اعلام وصول خواهد شد، اظهار کرد: چون تعداد 4 نفر از وزرا در صف استیضاح قرار گرفته اند، مقداری در کار مجلس تعلل ایجاد شده است. بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه این موضوع را پیگیری می کنیم.

به گزارش تابناک، بحث استیضاح وزیر نیرو این روزها داغ شده است. قطعی‌های گسترده برق و آب، بویژه خاموشی‌های چهار ساعته در فصل تابستان، و افزایش قابل توجه قبوض برق، مردم را نگران و حساسیت‌ها نسبت به عملکرد او بالا گرفته است و همین موضوع باعث شد تا طرح استیضاح او با بیش از 110 امضا از سوی نمایندگان مجلس آماده شود.