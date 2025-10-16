En
هشدار اف‌بی‌آی؛ جاسوس‌های ایران فعال‌تر از همیشه

مدیر اف‌بی‌آی مدعی شد بازداشت‌ها و موارد مربوط به جاسوسی‌های ایران، چین و روسیه در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ افزایش داشته است.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۵۷
305 بازدید
هشدار اف‌بی‌آی؛ جاسوس‌های ایران فعال‌تر از همیشه

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ «کش پاتل» مدیر اف‌بی‌آی بامداد پنجشنبه و در یک جلسه در کاخ سفید با تقدیر از عملکرد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در حوزه امنیت ملی گفت که سازمان تحت ریاست او تنها روی مقابله با جرایم خشونت‌آمیز متمرکز نیست و در حوزه پرونده‌های جاسوسی نیز فعالیت می‌کند که تعداد بازداشت‌های مرتبط با آن در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ افزایش زیادی داشته است.

وی گفت: ما در حال رسیدگی به فعالیت‌های جاسوسی علیه آمریکا از سوی چین، ایران و روسیه هستیم.

مدیر اف‌بی‌آی در ادامه مدعی شد که بازداشت‌های مرتبط با جاسوسی چین ۵۰ درصد افرایش داشته است.

او در رابطه با ایران نیز ادعا کرد که این موارد افزایش ۵۰ درصدی داشته است.

پاتل همچنین مدعی شد که پرونده‌های جاسوسی مرتبط با روسیه هم ۳۳ درصد افزایش یافته است.

