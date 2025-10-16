En
چرا اهداف سند چشم‌انداز محقق نشد؟/ وزیر کار اصلاحات: ناترازی عقلی داریم

سال ۱۴۰۴ شمسی، مصادف با پایان دوره ۲۰ ساله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران است، این سند نویدبخش دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه جنوب غرب آسیا بود.
چرا اهداف سند چشم‌انداز محقق نشد؟/ وزیر کار اصلاحات: ناترازی عقلی داریم

آیا ایران در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول منطقه تبدیل شد؟ طبق این سند، مصوب سال ۱۳۸۴، ایران باید به کشوری توسعه‌یافته با هویت اسلامی-ایرانی تبدیل می‌شد که الهام‌بخش جهان اسلام باشد و از طریق رشد پایدار اقتصادی، عدالت‌محوری، بهره‌وری منابع و توسعه صادرات غیرنفتی، بر رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات پیشی بگیرد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بررسی وضعیت کنونی نشان می‌دهد که اهداف سند چشم انداز محقق نشده است. رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، بحران‌های انرژی و آب، و چالش‌های بین‌المللی، ایران را از اهداف سند دور کرده است. البته در این میان موضوع مدیریت و نگاه سئولان به جامعه نیز مسئله‌ای است که اهداف سند چشم انداز را محقق نشده نگه داشته است.

چرا اهداف سند چشم‌انداز محقق نشد؟/وزیر کار اصلاحات: ناترازی عقلی داریم

سند چشم‌انداز کتاب آرزوهاست

حسین کمالی، وزیر اسبق کار و دبیرکل حزب کار، در اظهاراتی با اشاره به سند چشم‌انداز توسعه کشور اظهار داشت: «این سند کتاب آرزوهاست. اهداف قشنگی نوشته شده، اما ابزار، زیرساخت‌ها و روابط بین‌الملل برای تحقق آن آماده نیست. بدون برنامه عملی، این آرزوها محقق نمی‌شود.»

کمالی در گفتگو با خبرنگار تابناک با انتقاد از فرهنگ مقصرجویی در سیستم مدیریتی کشور افزود: «همیشه در سیستم ما مقصرجویی وجود داشته و افراد مسئولیت نمی‌پذیرند. اگر هر مسئول موانع را شفاف بیان کند و راهکار ارائه دهد، بخشی از مشکلات حل می‌شود، اما ملاحظه‌کاری مانع پیشبرد کارهاست.»

چرا اهداف سند چشم‌انداز محقق نشد؟/وزیر کار اصلاحات: ناترازی عقلی داریم

ناترازی عقلی

کمالی در ادامه با اشاره به گفت‌وگویی با مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، گفت: «به ایشان گفتم بزرگ‌ترین ناترازی ما، ناترازی عقلی است. باید از افرادی استفاده کرد که دارای اندیشه و نظر هستند، نه کسانی که فقط روز خود را سپری می‌کنند.» وی همچنین به نمونه‌ای اشاره کرد و افزود: «در مورد یکی از معاونین گفتم چرا استعفا نمی‌دهد وقتی کار را بلد نیست، پاسخ شنیدم که او کارش را دوست دارد. تا این نگاه وجود دارد، کاری پیش نمی‌رود.»

دبیرکل حزب کار در پایان تأکید کرد: «باید تغییر کرد و از افراد صاحب‌نظر استفاده نمود. امروز زمان همین کار است.»

حسین کمالی سند چشم انداز اقتصاد ایران حزب اسلامی کار
