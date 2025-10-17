En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

همکاری‌های تجهیزاتی دفاعی ایران با قدرت‌های دارای توانمندی در حال انجام است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با صحبت های لاوروف وزیر خارجه روسیه در ارتباط با تامین تسلیحات نظامی ایران توضیحاتی ارائه کرد.
عباس مقتدایی؛ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های اخیر سرگئی لاوروف؛ وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر اینکه روسیه تسلیحات نظامی مورد نیاز ایران را تامین می کند و این موضوع در قالب همکاری های دوجانبه است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر تامین تجهیزات دفاعی به مرحله خودکفایی و حتی صادرات برای کشورهای متقاضی رسیده است. اما همکاری های تجهیزاتی دفاعی ایران با قدرت های دارای توانمندی و دارای روابط خوب، همواره در حال انجام بوده و هست.

در ماه های گذشته مراودات موثری با کشورهایی نظیر روسیه داشته ایم و علاوه بر مذاکراتی که مقامات ارشد دفاعی و نظامی ما با مقامات روسی و چینی داشته اند، ما قرارداد همکاری 25 ساله ای را با کشورهایی نظیر چین و قراردادهای چند دهه ای با روسیه امضا کرده ایم

وی با اشاره به اینکه در ماه های گذشته مراودات موثری با کشورهایی نظیر روسیه داشته ایم و علاوه بر مذاکراتی که مقامات ارشد دفاعی و نظامی ما با مقامات روسی و چینی داشته اند، ما قرارداد همکاری 25 ساله ای را با کشورهایی نظیر چین و قراردادهای چند دهه ای با روسیه امضا کرده ایم، افزود: این کار منحصر در موضوعات دفاعی و یا امنیتی نمی شود بلکه فراتر از آن موضوعات پولی، مالی، اقتصادی و تجاری را در بر می گیرد.

مقتدایی تاکید کرد: بنابراین ما به عنوان کشوری مستقل با کشورهای دوست خصوصا با کشورهایی که پیمان ها و قراردادهای راهبردی داریم همکاریهای چند بعدی را ادامه می دهیم و این رفتارهای مبادلاتی بین ایران و روسیه دوجانبه محسوب می شود و حاصل جمع آن به نفع تامین امنیت برای سایر همسایگان ما نیز هست.

لفاظی های ترامپ علیه کشورمان به دلیل لاپوشانی شکست هایی است که در زمینه رفتار با ایران داشته

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص لفاظی های ترامپ علیه کشورمان و شروطی که برای مذاکره با ایران اعلام کرده است، گفت: زیاده گویی های ترامپ مخصوصا در آن بخش به منافع ملت ایران مربوط می شود دو بعد دارد؛ نخست لاپوشانی شکست هایی که در زمینه رفتار با ایران داشته است و از سوی دیگر برای برد درونی و افکار عمومی که رسانه های غربی بر آن سوار هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ما در ارتباط با کشورها در ایجاد روابط یک محور کلیدی داریم و آن تامین منافع ملت ایران و امنیت ایران است، تصریح کرد: بنابراین آنچه که ترامپ می گوید برای تامین منافع ایران نیست بلکه برعکس برای استفاده از ایران برای تامین منافع خود است. 

مقتدایی در پایان گفت: چنین حالتی و فهم عمیق از این موضوع اقتضا می کند که ایران مسیر خودش را تامین منافع و امنیت خودش را دنبال کند نه جلب نظر شخصیت های نامتعادل، زورگو و خشنی مثل ترامپ. ترامپ ترامپ است و دوست ایران نیست.

تسلیحات نظامی ایران و روسیه لاوروف همکاری های دفاعی مجلس شورای اسلامی عباس مقتدایی مجلس
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
tabnak.ir/005bCh