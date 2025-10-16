En
شکست اسنپ‌بک با ۱۰۰ رأی حمایتی از ایران

وزیر امور خارجه از حمایت جنبش عدم تعهد از ایران در قضیه اسنپ بک در بیانیه پایانی این اجلاس خبر داد و گفت: تقریباً همه اعضای عدم تعهد که بیش از ۱۰۰ کشور هستند از موضع ما حمایت کردند.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۴۴
238 بازدید
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد - کامپالا گفت: امروز اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در اوگاندا برگزار شد. جنبش عدم تعهد به همه مسائل جهانی، به همه مسائل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌پردازد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: بیانیه پایانی اش یا سند نهایی اش بیش از ۱۵۰۰ بند دارد. به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بندهایی اضافه شد، که مهمترینش محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران است و از عبارات حملات شنیع و غیر قابل قبول استفاده شده و همچنین با جمهوری اسلامی ایران ابراز همبستگی شده است.

عراقچی گفت: این محکومیت در بیانیه کامپالا جداگانه صادر شده و هم در سند نهایی اجلاس وزرا آمده و همینطور محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یک بند خاص خودش را دارد. همچنین عملیات تروریستی در لبنان با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که اشاره به همان بحث پیجرها دارد نیز محکوم شده است.

وزیر خارجه عنوان کرد: اما یک بندی هم در اجلاس و هم در سند نهایی آمده که از اهمیت فوق العاده برخوردار هست. و آن اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در قضیه اسنپ بک در شورای امنیت است و اعلام اینکه از نظر جنبش عدم تعهد قطعنامه ۲۲۳۱ هنوز پابرجا است و باید مفاد آن و جدول زمانی اش رعایت شود و بر اساس بند ۸ آن در موعد مقرر که ۲۶ مهر، یعنی دو سه روز دیگر هست، باید این قطعنامه منحل شود.

وی خاطرنشان کرد: این یعنی دقیقاً موضع جمهوری اسلامی ایران و موضع روسیه و موضع چین و برخی کشورهای دیگر در شورای امنیت در مقابل موضع آمریکا و کشورهای اروپایی که معتقدند اسنپ بک صورت گرفته یعنی در حقیقت دارد اسنپ بک را رد می‌کند و غیرقانونی می‌داند و معتقدند که این کار صورت نگرفته و باید قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر یا ۲۶ مهر منحل شود، این واقعاً یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است یعنی تقریباً همه اعضای عدم تعهد که بیش از ۱۰۰ کشور هستند از این موضع حمایت کردند.

 

طرح اسراییل فراتر از نیل تا فرات است/گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود /آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم/هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
