در سراسر جهان، مکانهایی شگفتانگیز وجود دارد که در آنها قانون جاذبه زمین گویی به چالش کشیده میشود. در این نقاط، خودروها سربالا حرکت میکنند و آب برخلاف انتظار جریان مییابد.
به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ مکانهای واقعی که جاذبه زمین در آنها به چالش کشیده میشود، همواره کنجکاوی بشر را برانگیختهاند. این پدیدههای شگفتانگیز شامل تپههایی است که خودروها سربالا حرکت میکنند یا آبشارهایی که آب به سمت بالا فوران میکند.
گرچه علم برای اغلب این اتفاقات توضیحات منطقی بر پایه خطای دید یا شرایط طبیعی ارائه میدهد، اما جذابیت و رمز و راز این پدیدهها پابرجاست. این نقاط عجیب دنیا، تجربهای فراموشنشدنی برای بازدیدکنندگان فراهم میکنند.
سفری به نقاطی از جهان که جاذبه در آنها وارونه عمل میکند
در گوشه و کنار جهان مکانهایی وجود دارند که قوانین فیزیک به ویژه جاذبه در آنها به ظاهر نادیده گرفته میشوند. در این نقاط شگفتانگیز، خودروها به جای حرکت به سمت سرازیری، خودبهخود به سمت سربالایی کشیده میشوند و آبشارها به آسمان فوران میکنند.
گرچه علم برای بسیاری از این پدیدهها توضیحی منطقی بر پایه خطای دید و شرایط خاص محیطی دارد، اما رمز و راز و جذابیت آنها همچنان انسان را مسحور خود میکند. این مکانهای عجیب، مقاصدی منحصربهفرد برای کسانی هستند که به دنبال تجربهای فراتر از واقعیت میگردند.
۱. میستری اسپات، آمریکا
در جنگلهای ردوود سانتا کروز کالیفرنیا، میستری اسپات از سال ۱۹۴۰ بازدیدکنندگان را متحیر کرده است. در این منطقه دایرهای شکل، گویی قانون جاذبه زمین نادیده گرفته میشود؛ توپها سربالا حرکت کرده و اشیاء در زوایای عجیب معلق میمانند. دانشمندان این پدیده را ناشی از خطای دید، سطوح شیبدار و معماری هوشمندانه میدانند که باعث سردرگمی مغز در درک زوایا میشود.
۲. تپه مغناطیسی، هند
در یک جاده دورافتاده در لداخ هند، پدیدهای به نام تپه مغناطیسی وجود دارد که خودروها در حالت خلاص (نول) سربالا حرکت میکنند. در حالی که افسانههای محلی آن را به نیروهای ماوراء طبیعی یا میدانهای مغناطیسی نسبت میدهند، فیزیکدانان و زمینشناسان آن را یک خطای دید قدرتمند میدانند. این توهم بهدلیل شیبدار بودن زمین اطراف و عدم وجود خط افق ایجاد میشود که مغز را فریب میدهد.
۳. اسپوک هیل، آمریکا
در شهر لیک ویلز فلوریدا، تپهای عجیب به نام اسپوک هیل وجود دارد که خودروها در حالت خلاص، گویی برخلاف جاذبه به سمت بالا میغلتند. طبق افسانههای محلی، این تپه محل نبرد رئیس سرخپوستان با یک تمساح غولپیکر بوده است. با این حال، همانند سایر تپههای گرانشی، این پدیده نیز یک توهم نوری ناشی از شیب فریبنده زمین اطراف و فقدان نقاط مرجع بصری است.
۴. گرداب اورگن، آمریکا
گرداب اورگن در گلد هیل اورگن، یکی از مشهورترین مکانهای «ضد جاذبه» در آمریکاست. از دهه ۱۹۳۰ بازدیدکنندگان در آنجا افراد را در حال تغییر قد میبینند، جاروها خودبهخود میایستند و توپها سربالا حرکت میکنند. در مرکز این پدیده، کلبهای کج به نام «خانه اسرارآمیز» قرار دارد که خطای دید را تقویت میکند. ساختار شیبدار کلبه و توپوگرافی اطراف، درک بصری را تحریف کرده و مغز را فریب میدهد.
۵. الکتریک بری، اسکاتلند
در جاده ساحلی A719 در ایرشایر جنوبی اسکاتلند، بخشی به نام الکتریک بری وجود دارد که در آنجا خودروها به ظاهر سربالا حرکت میکنند. نام «الکتریک» در اوایل قرن ۲۰ اضافه شد، زمانی که مردم باور داشتند نیروهای الکترومغناطیسی اسرارآمیز عامل این پدیده هستند. اما در واقع، مناظر اطراف و افق دریا، درک بصری را تحریف کرده و شیب رو به پایین را سربالا نشان میدهد.
۶. آبشار معکوس، هند
در ارتفاعات گهات غربی ماهاراشترا، نزدیک مسیر تجاری باستانی نانیگت، آبشار معکوس قرار دارد. در فصل بارانهای موسمی، آبشار به جای ریزش به پایین، گویی به سمت بالا پرتاب میشود. این پدیده واقعی، نه یک توهم، بلکه نتیجه بادهای بسیار شدید است که آب را در هوا گرفته و به سمت بالا میفراند و نفوذ جاذبه زمین را در آن منطقه خاص خنثی میکند.
۷. تپه گرانشی کوه آراگاتس، ارمنستان
در دامنههای کوه آراگاتس در ارمنستان، جادهای وجود دارد که در آن جاذبه گویی معکوس عمل میکند. خودروها در حالت خلاص سربالا میغلتند و آب برخلاف شیب جریان مییابد. این «تپه گرانشی» در نزدیکی دریاچه کاری، به دلیل خطای دید ناشی از چشمانداز اطراف، کوههای دوردست و پوشش گیاهی نامنظم، مغز را فریب میدهد.
۸. جاده گرانشی جنگل هویا، رومانی
در عمق جنگل هویا، نزدیک کلوژ-ناپوکا رومانی که اغلب «مثلث برمودای ترانسیلوانیا» نامیده میشود، جادهای باریک وجود دارد که در آن جاذبه به شکل عجیبی رفتار میکند. خودروها در حالت خلاص سربالا میروند و دوچرخهسواران برخلاف انتظار سربالا به حرکت ادامه میدهند. این پدیده نیز یک توهم نوری است که درختان کج و فقدان افق، درک مغز از شیب را مختل میکند.
۹. سنگهای شناور کوه کلیموتو، اندونزی
کوه کلیموتو در فلورس اندونزی، به خاطر سه دریاچه دهانهای شگفتانگیزش که بهطور غیرقابل پیشبینی تغییر رنگ میدهند، مشهور است. اما در این کوه، پدیده کمتر شناختهشده «سنگهای شناور» نیز وجود دارد. این سنگها، که معمولا از جنس پوکه معدنی سبک هستند، هنگام پرتاب شدن به طرز غیرعادی آهسته سقوط کرده یا لحظهای معلق میمانند. این اثر ناشی از وزن بسیار کم پوکه معدنی، فشار هوا و جریانهای باد است.
۱۰. تپه گرانشی تولسیشیام، هند
در پارک ملی گیر گجرات هند، روستای تولسیشیام پدیدهای عجیب را در خود جای داده است: یک تپه گرانشی که در آن خودروها به نظر میرسد خودبهخود سربالا میروند. این مکان نیز مانند بسیاری دیگر، یک توهم بصری قدرتمند است که توسط زمین اطراف، درختان کج و فقدان دید صحیح افق ایجاد میشود و مغز را فریب میدهد. این مکان دارای ابعاد معنوی نیز هست و بسیاری این پدیده را به قدرت الهی نسبت میدهند.