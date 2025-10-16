سردار علیرضا افشار درگذشت

سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه دردوران دفاع مقدس ، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ساعاتی قبل براثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفتند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار علیرضا افشار در سال 1330 در مشهد متولد شد. او دیپلم خود را از مدرسه علوی مشهد دریافت کرد و فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است.

وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت‌های سیاسی توسط نیروهای ساواک دستگیر شده، و 4 ماه زندانی بود، او از دانشجویان پیرو خط امام (س) بوده و در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشته است.

سردار افشار از سال 1358 تا 1361 در شورای مرکزی جهاد سازندگی عضویت داشته است، او همچنین مسئولیت جانشینی و ریاست ستاد مرکزی و نیز سخنگویی سپاه پاسداران را در سال های دفاع مقدس به عهده داشته و از سال 1368 تا 1376 به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج فعالیت می‌کرد.

وی در فاصله سال های 1376 تا 1379 نیز رئیس دانشگاه امام حسین علیه السلام بود؛ همچنین معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، معاون سیاسی و معاونت اجتماعی وزارت کشور را در کارنامه خود داشت.

