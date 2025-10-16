En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سردار علیرضا افشار درگذشت

سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه دردوران دفاع مقدس ، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ساعاتی قبل براثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفتند.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۱۷
| |
1738 بازدید
سردار علیرضا افشار درگذشت

سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس ، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ساعاتی قبل براثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفتند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار علیرضا افشار در سال 1330 در مشهد متولد شد. او دیپلم خود را از مدرسه علوی مشهد دریافت کرد و فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است.

وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت‌های سیاسی توسط نیروهای ساواک دستگیر شده، و 4 ماه زندانی بود، او از دانشجویان پیرو خط امام (س) بوده و در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشته است.

سردار افشار از سال 1358 تا 1361 در شورای مرکزی جهاد سازندگی عضویت داشته است، او همچنین مسئولیت جانشینی و ریاست ستاد مرکزی و نیز سخنگویی سپاه پاسداران را در سال های دفاع مقدس به عهده داشته و از سال 1368 تا 1376 به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج فعالیت می‌کرد.

وی در فاصله سال های 1376 تا 1379 نیز رئیس دانشگاه امام حسین علیه السلام بود؛ همچنین معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، معاون سیاسی و معاونت اجتماعی وزارت کشور را در کارنامه خود داشت.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار علیرضا افشار علیرضا افشار دفاع مقدس عارضه قلبی درگذشت فوت
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امامعلی حبیبی در گذشت؛ وداع با اولین طلایی ایران در المپیک
قائم مقام سابق وزیر کشور ثبت نام کرد
رئیسی به احترام جبهه انقلاب آخرین روز ثبت نام کرد
۴ نشانه در پا‌ها که از وجود مشکل قلبی خبر می‌دهند
صفحه نخست ویژه‌نامه انتخاباتی تابناک - یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰
اسکندر فیروز درگذشت
آیت‌الله خاتمی در بیمارستان بستری شد
چند درصد از مبتلایان به قارچ سیاه از دنیا می‌روند؟
حادثه برای بازیگر و مجری تلویزیون
اسدالله عسگراولادی دعوت حق را لبیک گفت
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
چگونه فرد دچار سکته قلبی را نجات دهیم؟
انتشار خبر فوت یک بیمار مشکوک به کرونا در قم
جزئیات جدید از روند بهبود آیت‌الله مهدوی کنی
علی رویین تن قلبش را عمل کرد
آخرین اخبار از وضعیت سلامت «مهران مدیری»
پدر بابک خرمدین در زندان در گذشت
«حسین فدایی» از بیمارستان مرخص شد
کسی که بازی دوستانه با ایران را لغو کرده بود، فوت کرد!
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی درگذشت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
چه کسانی می‌توانند در آزمون استخدامی ایثارگران شرکت کنند؟
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۰ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bC5
tabnak.ir/005bC5