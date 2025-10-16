En
توصیه وکلا به زنان برای دریافت مهریه

هنوز هم بیشتر خانواده‌ها مهریه‌ دخترانشان را براساس سکه تعیین می‌کنند اما در دادگاه‌های خانواده می‌توان پرونده‌هایی را دید که دارایی متفاوتی به‌عنوان مهریه در آنها ثبت شده است.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه همشهری نوشت: گاهی اوقات هم مهریه براساس سکه مشخص شده اما به‌دلیل افزایش قیمت سکه - که اکنون از 100میلیون تومان هم بیشتر شده است - و در جریان پیگیری‌، به توقیف اموال وسیعی ختم شده که ارزشی فراتر از سکه‌های اولیه نوشته شده در پنجمین صفحه عقدنامه دارد.

در این زمینه با چند تن از وکلای دادگستری که در حوزه خانواده پرونده‌هایی داشته‌اند گفت‌وگو کرده‌ایم.

در موردی یک پرونده از زن و شوهر دهه هفتادی داشتم که مهریه خانم سفر دور دنیا بود. براساس عقدنامه اسامی بیشتر از 20کشور به دقت مشخص شده بود؛ مانند استرالیا، آمریکا، کانادا و تعدادی از کشورهای اروپایی و.... علاوه بر این خانم حق طلاق هم داشت در نتیجه درخواست طلاق داده و مهریه را هم به اجرا گذاشته بود. وقتی برای مشخص کردن دارایی‌های آقا اقدام شد متوجه شدیم که هیچ اموالی از خودش ندارد و شغلش هم دانشجو بود. این زوج در نهایت باهم توافق کردند و خانم بابت مهریه رضایت داد و جدا شدند.

مورد دیگر، یک خانم مهریه‌اش راکه 5شمش یک کیلوگرمی طلا بود به اجرا گذاشت و اموال شوهرش را توقیف کرد. او در یک صنف هنری فعالیت می‌کرد و همسرش هم در همین گروه بود. متأسفانه بین اشخاصی که در فعالیت‌های فرهنگی- هنری هستند و چهره‌های شناخته شده به شمار می‌آیند موارد زیادی داشتیم. حتی در شعبه‌های شلوغ دادگاه هم پیش آمده است که افراد سرشناس تلویزیون و سینما را با مهریه‌های عجیب ببینیم. موردی نیز پیش آمد که مهریه به‌صورت سکه بود اما با شکایت خانم، پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره بزرگی توقیف شد که شوهرش در آنها سهم‌ کوچکی داشت.
 

در مقابل مهریه‌های زیاد مواردی از مهریه‌های خیلی کم هم داشتیم. مثلا پرونده طلاق داشتیم که 14شاخه گل سرخ را به‌عنوان مهریه تعیین کرده بودند. الان به خانم‌ها توصیه می‌شود که اگر مبلغ مهریه را کمتر مشخص کردند، در مقابل حق طلاق و حق تنصیف اموال (نصف کردن همه دارایی‌ها) را در عقدنامه بگیرند. پیگیری دریافت سکه‌های طلا به‌دلیل محدودیت‌هایی که قوانین 110 و 14سکه ایجاد کرده ممکن است خیلی با موفقیت همراه نباشد برای همین حق طلاق و تنصیف اموال مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های دهه60 هم مبلغ دیه دست و پا را به‌عنوان مهریه تعیین می‌کردند که الان دیگر وجود ندارد.

برچسب ها
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
9
پاسخ
بزرگترین ظلمی که الان در قوانین ایران وجود داره قانون مهریه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
8
پاسخ
افزون طلبی زنان جامعه را به این روز انداخته که جوانان کمتر جرأت ازدواج دارند
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
