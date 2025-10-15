En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ویتکاف شایعه‌ها را تکذیب کرد

استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه (غرب آسیا) گزارش میدل ایست‌آی درباره احتمال کناره‌گیری خود پس از توافق غزه را کاملا جعلی خواند و گفت: بیش از هر زمان دیگری درگیر روند صلح هستم و با افتخار به خدمت در کنار ترامپ ادامه می‌دهم
کد خبر: ۱۳۳۴۵۸۳
| |
470 بازدید
ویتکاف شایعه‌ها را تکذیب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه روز چهارشنبه به وقت محلی با انتشار تصویری از گزارش میدل ایست آی درباره کناره گیری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: این داستان کاملا اخبار جعلی است و باید فوراً تکذیب شود.

ویتکاف تصریح کرد: «من تعجب می‌کنم که این به اصطلاح «خبرنگاران» چنین مزخرفات خنده‌داری را از کجا می‌آورند. من بیش از هر زمان دیگری درگیر روند صلح هستم و همچنان با افتخار به رئیس جمهور آمریکا خدمت می‌کنم.»

تارنمای میدل ایست آی به نقل از دو منبع آگاه ادعا کرد که انتظار می‌رود استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا، پس از خدمت به عنوان مذاکره‌کننده کلیدی که آتش‌بس غزه را امضا کرد، از دولت ترامپ کناره‌گیری کند تا دوباره بر تجارت خود تمرکز کند.

 میدل ایست آی به نقل از دو منبع که خواست نامشان فاش نشود، گفت که ویتکاف قصد دارد پس از یک برنامه «فشرده» دیپلماسی در خاورمیانه، دولت را ترک کند تا دوباره بر تجارت خود تمرکز کند.

بر اساس این گزارش «خروج ویتکاف می‌تواند سوالاتی را در مورد میزان مشارکت آمریکا در مراحل بعدی طرح صلح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، برای غزه ایجاد کند، طرحی که شامل درخواست‌های مبهمی برای مسائل مختلف از خلع سلاح حماس گرفته تا بازسازی غزه و انتصاب یک دولت تکنوکرات فلسطینی است.»

ترامپ گفته است که ریاست به اصطلاح "هیات صلح" را برای نظارت بر غزه بر عهده خواهد گرفت. اما دیپلمات‌های آمریکایی و عرب میزان فعالیت ترامپ، به ویژه در پایبندی اسرائیل به شرایط آتش‌بس پس از پیروزی در اجلاس صلح خود در شرم‌الشیخ مصر در دریای سرخ را زیر سوال برده‌اند.

ترامپ همچنین ویتکاف را مامور میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین کرده است، اما آن مذاکرات متوقف شده‌اند. انتظار می‌رود ترامپ روز جمعه با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید دیدار کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ویتکاف نماینده ترامپ استعفا تکذیب خبر فوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای دیدار محرمانه ویتکاف با رهبران حماس
استقبال خانوادگی نتانیاهو از ترامپ+عکس
ویتکاف و داماد ترامپ رو به روی دیوار ندبه
ترامپ مدعی شد آماده صلح با ایران است
ادعای کاخ سفید درباره سفر ترامپ به خاورمیانه
پای داماد ترامپ چگونه به توافق غزه باز شد؟
ویتکاف: توافق با ایران در راه است
ویتکاف از دولت ترامپ کناره‌گیری می‌کند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bBX
tabnak.ir/005bBX