به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه روز چهارشنبه به وقت محلی با انتشار تصویری از گزارش میدل ایست آی درباره کناره گیری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: این داستان کاملا اخبار جعلی است و باید فوراً تکذیب شود.
ویتکاف تصریح کرد: «من تعجب میکنم که این به اصطلاح «خبرنگاران» چنین مزخرفات خندهداری را از کجا میآورند. من بیش از هر زمان دیگری درگیر روند صلح هستم و همچنان با افتخار به رئیس جمهور آمریکا خدمت میکنم.»
تارنمای میدل ایست آی به نقل از دو منبع آگاه ادعا کرد که انتظار میرود استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا، پس از خدمت به عنوان مذاکرهکننده کلیدی که آتشبس غزه را امضا کرد، از دولت ترامپ کنارهگیری کند تا دوباره بر تجارت خود تمرکز کند.
میدل ایست آی به نقل از دو منبع که خواست نامشان فاش نشود، گفت که ویتکاف قصد دارد پس از یک برنامه «فشرده» دیپلماسی در خاورمیانه، دولت را ترک کند تا دوباره بر تجارت خود تمرکز کند.
بر اساس این گزارش «خروج ویتکاف میتواند سوالاتی را در مورد میزان مشارکت آمریکا در مراحل بعدی طرح صلح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، برای غزه ایجاد کند، طرحی که شامل درخواستهای مبهمی برای مسائل مختلف از خلع سلاح حماس گرفته تا بازسازی غزه و انتصاب یک دولت تکنوکرات فلسطینی است.»
ترامپ گفته است که ریاست به اصطلاح "هیات صلح" را برای نظارت بر غزه بر عهده خواهد گرفت. اما دیپلماتهای آمریکایی و عرب میزان فعالیت ترامپ، به ویژه در پایبندی اسرائیل به شرایط آتشبس پس از پیروزی در اجلاس صلح خود در شرمالشیخ مصر در دریای سرخ را زیر سوال بردهاند.
ترامپ همچنین ویتکاف را مامور میانجیگری برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین کرده است، اما آن مذاکرات متوقف شدهاند. انتظار میرود ترامپ روز جمعه با ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در کاخ سفید دیدار کند.