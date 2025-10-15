تلویزیون العربیه متعلق به دولت عربستان در گزارشی مدعی شد که نخستین محموله تجهیزات نظامی روسیه در چارچوب یک قرارداد نظامی بزرگ طی روزهای اخیر به ایران منتقل شده و مسیر پرواز یک هواپیمای باری از روسیه به ایران را نشان داد که به ادعای این رسانه حامل این محموله بوده است. این رسانه با اشاره به نشت اطلاعات از شرکت «روس تِک» از خرید 48 جنگنده سوخو 35 توسط ایران به عنوان قراردادی تاریخی یاد می‌بینید. در این گزارش رقم قرارداد 686 میلیون دلار اعلام می‌شود که به نظر می‌آید دقیق نباشد چرا که قیمت سوخو 35 بسته به امکانات بین 40 تا 65 میلیون دلار است و رقم چنین قراردادی میلیاردی است. العربیه مدعی شد سفارش‌های نظامی ایران در طول 2026 تا 2028 تحویل داده خواهد شد و درباره تاثیر آن در بازدارندگی ایران گفت. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.