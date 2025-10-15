En
اینفوتابناک | حداقل حقوق کارگر ایرانی به دلار

به گزارش تابناک، در اینفوتابناک زیر حداقل حقوق کارگران به دلار از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۴ بررسی شده است.

