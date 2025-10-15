سردار جلالی: ایران در برابر تهدیدات دشمنان پایدار مانده

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سردار غلامرضا جلالی روز چهارشنبه در کارگاه "هوش مصنوعی، شهر هوشمند و پدافند غیرعامل" که در جریان سومین نمایشگاه و همایش بین المللی شهر پایدار در کیش در حال برگزاری است، افزود: برای تامین امنیت و پدافند غیرعامل در شهرها، حفاظت از زیرساختهای حیاتی شهری و تامین پایداری آنها در برابر حملات بسیار مهم است.
وی با اشاره به عجین شدن فضای زندگی شهری امروزی با فضای سایبری اظهار کرد: به خاطر تهدیدها و آسیبهای متصور در این حوزه، تداوم کارکردهای خدماتی در محیط شهری حیاتی است چرا که دیگر مسائلی مانند بروز ناترازی انرژی و قطعی اینترنت در محیط شهری ممکن نیست و با پدید آمدن چنین مسائلی، همه امور و زندگی مردم در شهرها دچار اختلال میشود.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیریت و بهینه سازی خدمات در شهرهای هوشمند را الزامی انکارناپذیر خواند و با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی کلی به سطح بهینه بیان کرد: امروزه وجود مراکز پرخطر مثل پتروشیمیها، پالایشگاهها و مراکز تولید و استفاده از مواد شیمیایی خطرناک در کنار مراکز جمعیتی و شهرها، یکی از مخاطرات، دغدغهها و نگرانیها در حوزه پدافند غیرعامل است.
وی با اشاره به تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان که به شهادت بیش از یک هزار نفر انجامید، افزود: در آن ایام شهرها به میدان جنگ و حمله دشمنان تبدیل شد و موضوع پدافند غیرعامل در حوزه شهری به خاطر حفاظت از جان مردم در حملات شهری در اولویت توجه قرار گرفت.
سردار جلالی با اشاره به ضرورت استفاده از هوش مصنوعی و پدافند غیرعامل در مدیریت شهر هوشمند و نیز مزیتها و مخاطرات استفاده از آن بیان کرد: در جنگ تجمیلی اخیر استفاده از هوش مصنوعی به شکل پیدا کردن محل حضور فرماندهان و نیز پردازش اهداف مورد حمله از سوی دشمنان بودیم.
وی با بیان این که هوش مصنوعی امروزه به ابزاری نظامی تبدلیل شده است، گفت: امروزه به علت هوشمند شدن زندگی و خدمات در شهرها و ایجاد شبکهها و بستههای مختلف خدمت و نیز افزایش تعامل و پیوستگی بین آنها، ۷۰ زیر ساخت مورد استفاده در زندگی و تعاملات شهری در بخش سختافزاری و نرمافزاری در معرض تهدید قرار دارد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: در شهرهای پیشرفته و توسعه یافته، بیش از ۵۰ زیرساخت از ۷۰ زیرساخت زندگی و خدمات شهری، جزو زیرساختهای نرم محسوب میشود که از طریق ابزارها و شبکههای خدمات مدیریت میشوند و ایجاد ارتباط و برقراری پیوستگی بین آنها به امری مهم تبدیل شده است.
وی افزایش بهرهوری، کاهش هزینه و افزایش رفاه و آسایش شهرندان را از جمله اهداف شهر هوشمند برشمرد و بیان کرد: امروزه شهر هوشمند در قالب چند سامانه به هم پیوسته شکل گرفته و اگر در یکی از آنها اختلالی ایجاد شود، میتواند کل سامانههای پیوسته و مرتبط را دچار مشکل کند.
سردار جلالی با تاکید بر ضرورت حفظ و برقراری ارتباط بین اجزای سامانههای زندگی و خدمات در شهرهای هوشمند اضافه کرد: به خاطر همین ارتباط و پیوستگی، امروزه سامانههای مدیریت شهری هوشمند به عنوان یک هدف نظامی در نظر گرفته میشود.
وی همچنین گفت: پاسخ سریع به حوادث تهدید کننده زندگی شهری امری مهم و حیاتی محسوب میشود چرا که برگشت پذیری حادثه، مدیریت پیامدها و قابلیت جایگزینی در زندگی شهری بسیار مهم بوده و در تداوم تابآوری شهری اثر عمیق دارد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به تدوین یک نظامنامه برای زندگی شهری در سازمان پدافند غیرعامل افزود: در این نظامنامه، همه مخاطرات و عوامل تاثیرگذار مد نظر قرار گرفته و روشهای مواجهه با آنها تشریح و تدوین شده است.
وی پیشبینی، شبیهسازی، تشخیص و پیشگیری را چهار مرحله مهم در پدافند غیرعامل ذکر کرد و ادامه داد: مخالف هوشمندسازی شهرها نیستم ولی در صورت بی توجهی به الزامات هوشمندسازی شهری و مخاطرات آن، توسعه شهر هوشمند به معنای توسعه ناامنی خواهد بود.
سردار جلالی با بیان این که همه دادههای مهم شهری نباید در دسترس همگانی باشد و یا در یک مکان و یک مرکز تجمیع شود، افزود: امروزه تهدیدات سایبری، اخلال در سرویسهای حیاتی، دستکاری و باجافزاها به عنوان مخاطرات جدی شهر هوشمند محسوب میشوند که می توانند زندگی مردم را در محیطهای شهری تحتالشعاع قرار دهند.
وی همچنین با اشاره به امکان توقف خدمت و تخریب سرویسهای خدمت از طریق اختلال در فضای سایبری، سرویسهای حیاتی، دستکاری مراکز داده و حمله باجافزارها بیان کرد: وابستگی بیش از حد به فناوری، این مخاطرات را دارد و ما باید در تامین سختافزارهای این امکانات زندگی شهر هوشمند و مدرن به خوداتکایی برسیم تا در معرض آسیب احتمالی قرار نگیریم.
رییس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: تحولات دو سال اخیر به خصوص انفجار پیجرها در لبنان و جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که فناوری عادی هم میتواند به عامل و ابزار حمله دشمن تبدیل شود و اعتماد بیش از حد به فناوری به خصوص نوع ساخته شده آن در خارج از کشور جایز نیست.
وی اضافه کرد: به خاطر همین مخاطرات، خدمات و فناوریهای استفاده شده در شهر هوشمند باید به شکل شبکهای-جزیرهای باشد تا در مواقع لزوم قابلیت جداسازی از هم را داشته باشد و اگر مشکل و یا حملهای رخ داد، همه سیستم شهر دچار آسیب و تهدید نشود.
سردار جلالی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به تامین امنیت کامل خدمات شهری هوشمند در محیطهای شهری گفت: در مدیریت هوشمند شهری، مدیریت بحران بسیار مهم است و اگر برای تخریب آبشاری و پی در پی خدمات در پی بروز بحران توجه نشود، شهرهای ما بیشتر در معرض تهدید و آسیب قرار میگیرد.
وی همچنین تابآوری در محیط زندگی شهری را مسالهای مهم خواند و اضافه کرد: برای تابآوری زندگی در شهر هوشمند، ایجاد سامانه پایش و مدیریت لازم است و در این مسیر میتوان از هوش مصنوعی هم استفاده کرد و به تحلیل وضعیت و پیشگیری از وقوع بحرانها پرداخت.
رییس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به ضرورت تدوین الگوی تابآوری و امنیت پیشگیرانه با استفاده از هوش مصنوعی گفت: امنیت پیشدستانه و تابآوری پویا در شهر هوشمند ضروری است و حکمرانی هوشمندانه و انعطافپذیر هم از الزامات مدیریت در شهر هوشمند به شمار میرود.
به گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه و همایش بینالمللی شهر پایدار از ۲ روز پیش در جزیره کیش آغاز شده است و در جریان آن، کارشناسان و صاحبنظران شرکت کننده در قالب کارگاه های تخصصی به تشریح الزامات زندگی و مدیریت در شهر هوشمند می پردزند.
در سومین نمایشگاه و همایش بینالمللی شهر پایدار که از سه روز پیش با شعار "شهر پایدار، نسل ماندگار" با حضور ۳۵۰ میهمان داخلی و خارجی در جزیره کیش شروع به کار کرده است، امروز نیز هشت کارگاه و نشست تخصصی با حضور شهرداران، کارشناسان و متولیان امور عمران شهری ایرانی و خارجی برگزار شد.
در سومین روز این رویداد مرتبط با شهر پایدار، شرکت کنندگان با حضور در کارگاهها و نشستهای تخصصی در خصوص شهر پایدار و الزامات زندگی در جهان معاصر، با آخرین یافتههای علمی مدیریت شهری و نیز ایدههای نوین و تجربیات جدید و کاربردی متولیان و کارشناسان امور شهری آشنا شدند.
امروز شهرداران، کارشناسان حوزه شهرسازی، محیط زیست و شهر پایدار و هوشمند و صاحبنظران بخش شهر پایدار و ایمن و عاری از بحران و تنش در این همایش بینالمللی گرد هم آمده و به بررسی راهکارهای تابآوری عمومی و هوشمندسازی خدمات در شهر پایدار پرداختند.