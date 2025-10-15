سردار جلالی: ایران در برابر تهدیدات دشمنان پایدار مانده

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، امنیت را مهمترین مولفه در مدیریت شهر هوشمند عنوان کرد و گفت: امنیت زیرساختی و حفظ پایداری در زندگی شهری از اهداف پدافند غیرعامل در شهرها به شمار می‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سردار غلامرضا جلالی روز چهارشنبه در کارگاه "هوش مصنوعی، شهر هوشمند و پدافند غیرعامل" که در جریان سومین نمایشگاه و همایش بین المللی شهر پایدار در کیش در حال برگزاری است، افزود: برای تامین امنیت و پدافند غیرعامل در شهرها، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی شهری و تامین پایداری آنها در برابر حملات بسیار مهم است.

وی با اشاره به عجین شدن فضای زندگی شهری امروزی با فضای سایبری اظهار کرد: به خاطر تهدیدها و آسیب‌های متصور در این حوزه، تداوم کارکردهای خدماتی در محیط شهری حیاتی است چرا که دیگر مسائلی مانند بروز ناترازی انرژی و قطعی اینترنت در محیط شهری ممکن نیست و با پدید آمدن چنین مسائلی، همه امور و زندگی مردم در شهرها دچار اختلال می‌شود.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیریت و بهینه سازی خدمات در شهرهای هوشمند را الزامی انکارناپذیر خواند و با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی کلی به سطح بهینه بیان کرد: امروزه وجود مراکز پرخطر مثل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز تولید و استفاده از مواد شیمیایی خطرناک در کنار مراکز جمعیتی و شهرها، یکی از مخاطرات، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی با اشاره به تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان که به شهادت بیش از یک هزار نفر انجامید، افزود: در آن ایام شهرها به میدان جنگ و حمله دشمنان تبدیل شد و موضوع پدافند غیرعامل در حوزه شهری به خاطر حفاظت از جان مردم در حملات شهری در اولویت توجه قرار گرفت.

سردار جلالی با اشاره به ضرورت استفاده از هوش مصنوعی و پدافند غیرعامل در مدیریت شهر هوشمند و نیز مزیت‌ها و مخاطرات استفاده از آن بیان کرد: در جنگ تجمیلی اخیر استفاده از هوش مصنوعی به شکل پیدا کردن محل حضور فرماندهان و نیز پردازش اهداف مورد حمله از سوی دشمنان بودیم.

وی با بیان این که هوش مصنوعی امروزه به ابزاری نظامی تبدلیل شده است، گفت: امروزه به علت هوشمند شدن زندگی و خدمات در شهرها و ایجاد شبکه‌ها و بسته‌های مختلف خدمت و نیز افزایش تعامل و پیوستگی بین آنها، ۷۰ زیر ساخت مورد استفاده در زندگی و تعاملات شهری در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در معرض تهدید قرار دارد.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: در شهرهای پیشرفته و توسعه یافته، بیش از ۵۰ زیرساخت از ۷۰ زیرساخت زندگی و خدمات شهری، جزو زیرساخت‌های نرم محسوب می‌شود که از طریق ابزارها و شبکه‌های خدمات مدیریت می‌شوند و ایجاد ارتباط و برقراری پیوستگی بین آنها به امری مهم تبدیل شده است.

وی افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و افزایش رفاه و آسایش شهرندان را از جمله اهداف شهر هوشمند برشمرد و بیان کرد: امروزه شهر هوشمند در قالب چند سامانه به هم پیوسته شکل گرفته و اگر در یکی از آنها اختلالی ایجاد شود، می‌تواند کل سامانه‌های پیوسته و مرتبط را دچار مشکل کند.

سردار جلالی با تاکید بر ضرورت حفظ و برقراری ارتباط بین اجزای سامانه‌های زندگی و خدمات در شهرهای هوشمند اضافه کرد: به خاطر همین ارتباط و پیوستگی، امروزه سامانه‌های مدیریت شهری هوشمند به عنوان یک هدف نظامی در نظر گرفته می‌شود.

وی همچنین گفت: پاسخ سریع به حوادث تهدید کننده زندگی شهری امری مهم و حیاتی محسوب می‌شود چرا که برگشت پذیری حادثه، مدیریت پیامدها و قابلیت جایگزینی در زندگی شهری بسیار مهم بوده و در تداوم تاب‌آوری شهری اثر عمیق دارد.

رییس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به تدوین یک نظام‌نامه برای زندگی شهری در سازمان پدافند غیرعامل افزود: در این نظام‌نامه، همه مخاطرات و عوامل تاثیرگذار مد نظر قرار گرفته و روش‌های مواجهه با آنها تشریح و تدوین شده است.

وی پیش‌بینی، شبیه‌سازی، تشخیص و پیشگیری را چهار مرحله مهم در پدافند غیرعامل ذکر کرد و ادامه داد: مخالف هوشمندسازی شهرها نیستم ولی در صورت بی توجهی به الزامات هوشمندسازی شهری و مخاطرات آن، توسعه شهر هوشمند به معنای توسعه ناامنی خواهد بود.

سردار جلالی با بیان این که همه داده‌های مهم شهری نباید در دسترس همگانی باشد و یا در یک مکان و یک مرکز تجمیع شود، افزود: امروزه تهدیدات سایبری، اخلال در سرویس‌های حیاتی، دستکاری و باج‌افزاها به عنوان مخاطرات جدی شهر هوشمند محسوب می‌شوند که می توانند زندگی مردم را در محیط‌های شهری تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به امکان توقف خدمت و تخریب سرویس‌های خدمت از طریق اختلال در فضای سایبری، سرویس‌های حیاتی، دستکاری مراکز داده و حمله باج‌افزارها بیان کرد: وابستگی بیش از حد به فناوری، این مخاطرات را دارد و ما باید در تامین سخت‌افزارهای این امکانات زندگی شهر هوشمند و مدرن به خوداتکایی برسیم تا در معرض آسیب احتمالی قرار نگیریم.

رییس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: تحولات دو سال اخیر به خصوص انفجار پیجرها در لبنان و جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که فناوری عادی هم می‌تواند به عامل و ابزار حمله دشمن تبدیل شود و اعتماد بیش از حد به فناوری به خصوص نوع ساخته شده آن در خارج از کشور جایز نیست.

وی اضافه کرد: به خاطر همین مخاطرات، خدمات و فناوری‌های استفاده شده در شهر هوشمند باید به شکل شبکه‌ای-جزیره‌ای باشد تا در مواقع لزوم قابلیت جداسازی از هم را داشته باشد و اگر مشکل و یا حمله‌ای رخ داد، همه سیستم شهر دچار آسیب و تهدید نشود.

سردار جلالی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به تامین امنیت کامل خدمات شهری هوشمند در محیط‌های شهری گفت: در مدیریت هوشمند شهری، مدیریت بحران بسیار مهم است و اگر برای تخریب آبشاری و پی در پی خدمات در پی بروز بحران توجه نشود، شهرهای ما بیشتر در معرض تهدید و آسیب قرار می‌گیرد.

وی همچنین تاب‌آوری در محیط زندگی شهری را مساله‌ای مهم خواند و اضافه کرد: برای تاب‌آوری زندگی در شهر هوشمند، ایجاد سامانه پایش و مدیریت لازم است و در این مسیر می‌توان از هوش مصنوعی هم استفاده کرد و به تحلیل وضعیت و پیشگیری از وقوع بحران‌ها پرداخت.

رییس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به ضرورت تدوین الگوی تاب‌آوری و امنیت پیشگیرانه با استفاده از هوش مصنوعی گفت: امنیت پیش‌دستانه و تاب‌آوری پویا در شهر هوشمند ضروری است و حکمرانی هوشمندانه و انعطاف‌پذیر هم از الزامات مدیریت در شهر هوشمند به شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی شهر پایدار از ۲ روز پیش در جزیره کیش آغاز شده است و در جریان آن، کارشناسان و صاحب‌نظران شرکت کننده در قالب کارگاه های تخصصی به تشریح الزامات زندگی و مدیریت در شهر هوشمند می پردزند.

در سومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی شهر پایدار که از سه روز پیش با شعار "شهر پایدار، نسل ماندگار" با حضور ۳۵۰ میهمان داخلی و خارجی در جزیره کیش شروع به کار کرده است، امروز نیز هشت کارگاه و نشست تخصصی با حضور شهرداران، کارشناسان و متولیان امور عمران شهری ایرانی و خارجی برگزار شد.

در سومین روز این رویداد مرتبط با شهر پایدار، شرکت کنندگان با حضور در کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در خصوص شهر پایدار و الزامات زندگی در جهان معاصر، با آخرین یافته‌های علمی مدیریت شهری و نیز ایده‌های نوین و تجربیات جدید و کاربردی متولیان و کارشناسان امور شهری آشنا شدند.

امروز شهرداران، کارشناسان حوزه شهرسازی، محیط زیست و شهر پایدار و هوشمند و صاحب‌نظران بخش شهر پایدار و ایمن و عاری از بحران و تنش در این همایش بین‌المللی گرد هم آمده و به بررسی راهکارهای تاب‎‌آوری عمومی و هوشمندسازی خدمات در شهر پایدار پرداختند.