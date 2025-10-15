سردار آزمون: این شایعات در مورد من صحت ندارد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، سردار آزمون، مهاجم کلیدی تیم ملی ایران، که به تازگی به دلیل شکستگی استخوان نازک‌نی و پارگی تاندون تحت عمل جراحی موفقیت‌آمیز قرار گرفته بود، با اعلام آغاز رسمی دوران ریکاوری خود در دبی، به شایعات مطرح شده مبنی بر دوری طولانی‌مدت از میادین پایان داد و ابراز امیدواری کرد که حداکثر ظرف سه تا چهار ماه به مستطیل سبز بازگردد.

مهاجم تیم ملی گفت: چند روز قبل در سوئیس تحت عمل جراحی قرار گرفتم و خوشبختانه عملم با موفقیت انجام شد. از امروز هم به ‌صورت رسمی دوران ریکاوری‌ام را در دبی آغاز کرده‌ام و تمام تلاشم این است که هرچه سریع‌تر به شرایط بازی برگردم.

ستاره تیم ملی در ادامه درباره مدت زمان دوری‌اش از میادین هم گفت: بحث شش تا هفت ماه صحت ندارد. هدفم این است که با تلاش زیاد و همکاری پزشکان، نهایتا سه یا چهار ماه دیگر بتوانم به فوتبال برگردم و دوباره برای تیم ملی و باشگاهم بازی کنم.