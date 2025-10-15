En
سردار آزمون: این شایعات در مورد من صحت ندارد!

مهاجم تیم ملی به مدت زمان دوری خود از میادین واکنش متفاوتی نشان داد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، سردار آزمون، مهاجم کلیدی تیم ملی ایران، که به تازگی به دلیل شکستگی استخوان نازک‌نی و پارگی تاندون تحت عمل جراحی موفقیت‌آمیز قرار گرفته بود، با اعلام آغاز رسمی دوران ریکاوری خود در دبی، به شایعات مطرح شده مبنی بر دوری طولانی‌مدت از میادین پایان داد و ابراز امیدواری کرد که حداکثر ظرف سه تا چهار ماه به مستطیل سبز بازگردد.

مهاجم تیم ملی گفت: چند روز قبل در سوئیس تحت عمل جراحی قرار گرفتم و خوشبختانه عملم با موفقیت انجام شد. از امروز هم به ‌صورت رسمی دوران ریکاوری‌ام را در دبی آغاز کرده‌ام و تمام تلاشم این است که هرچه سریع‌تر به شرایط بازی برگردم.

ستاره تیم ملی در ادامه درباره مدت زمان دوری‌اش از میادین هم گفت: بحث شش تا هفت ماه صحت ندارد. هدفم این است که با تلاش زیاد و همکاری پزشکان، نهایتا سه یا چهار ماه دیگر بتوانم به فوتبال برگردم و دوباره برای تیم ملی و باشگاهم بازی کنم.

