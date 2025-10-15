En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گذرگاه رفح بازگشایی می‌شود

یک منبع آگاه اعلام کرد که گذرگاه رفح در مرز غزه و مصر قرار است از روز پنجشنبه تحت نظارت یک هیئت اروپایی بازگشایی شود.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۶۰
| |
435 بازدید
گذرگاه رفح بازگشایی می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک منبع دیپلماتیک گفت که گذرگاه رفح قرار است از روز پنجشنبه با نظارت «هیأت پشتیبانی مرزی اتحادیه اروپا» بازگشایی شود.

به گفته این منبع، این گذرگاه برای تردد افراد و وسایل نقلیه باز خواهد بود.

روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی به نقل از این منبع گزارش داد که گذرگاه مرزی رفح قرار است از روز پنج‌شنبه بازگشایی شود و نظارت بر آن بر عهده هیأت کمک مرزی اتحادیه اروپا خواهد بود.

این منبع تأکید کرده است که بازگشایی گذرگاه شامل عبور افراد و وسایل نقلیه خواهد بود. هم‌زمان، ۲ منبع دیگر نیز به خبرگزاری رویترز تأیید کرده‌اند که گذرگاه رفح از فردا فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل غزه توافق صلح گذرگاه رفح بازگشایی خبر فوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام نخست‌وزیر انگلیس به ترامپ
گالانت تهدید به از سرگیری جنگ علیه غزه کرد
حمله توپخانه‌ای ازتش اسرائیل به غزه
اعزام نیروهای ترکیه‌ای به غزه با وجود مخالفت اسرائیل
ترامپ مدعی شد آماده صلح با ایران است
آمریکا کنترل مرز غزه را به تشکیلات سپرد
نقطه کور طرح صلح ترامپ؛ حماس کوتاه نمی‌آید
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استارمر: ویرانی‌ها در غزه غیرقابل توصیف است
نامه محرمانه قطر، کلید مذاکرات غزه
واکنش تهران به تداوم جنایات رژیم اسرائیل در غزه
کمک‌های بشردوستانه وارد رفح می‌شوند
عکس: امضای ترامپ بر توافقنامه صلح غزه در شرم الشیخ
ترامپ: حماس را خلع سلاح می‌کنیم
بیانیه ولایتی درباره صلح حقیقی در غزه
عربستان خواستار عقب‌نشینی کامل رژیم اسرائیل از غزه شد
وعده ترامپ درباره آتش بس کامل در غزه
رژیم صهیونیستی آتش‌بس را پذیرفت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bBA
tabnak.ir/005bBA