یک منبع آگاه اعلام کرد که گذرگاه رفح در مرز غزه و مصر قرار است از روز پنجشنبه تحت نظارت یک هیئت اروپایی بازگشایی شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک منبع دیپلماتیک گفت که گذرگاه رفح قرار است از روز پنجشنبه با نظارت «هیأت پشتیبانی مرزی اتحادیه اروپا» بازگشایی شود.

به گفته این منبع، این گذرگاه برای تردد افراد و وسایل نقلیه باز خواهد بود.

روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی به نقل از این منبع گزارش داد که گذرگاه مرزی رفح قرار است از روز پنج‌شنبه بازگشایی شود و نظارت بر آن بر عهده هیأت کمک مرزی اتحادیه اروپا خواهد بود.

این منبع تأکید کرده است که بازگشایی گذرگاه شامل عبور افراد و وسایل نقلیه خواهد بود. هم‌زمان، ۲ منبع دیگر نیز به خبرگزاری رویترز تأیید کرده‌اند که گذرگاه رفح از فردا فعالیت خود را از سر می‌گیرد.