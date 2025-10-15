دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرد که ممکن است مانع میزبانی لس‌آنجلس از المپیک ۲۰۲۸ شود و میزبانی جام جهانی فوتبال را نیز از بوستون خواهد گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرد که ممکن است مانع میزبانی لس‌آنجلس از المپیک ۲۰۲۸ شود و به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از افزایش آتش‌سوزی‌ها و ناآرامی‌ها در این ایالت، بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را از بوستون به شهر دیگری منتقل کند. این اظهارات نشان‌دهنده تنش سیاسی در پرونده‌های میزبانی جهانی است.

طبق گزارش گاردین، ترامپ در کنفرانس خبری با رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، در کاخ سفید گفت که امنیت شهرهای میزبان تضمین‌شده نیست و تهدید کرد که در صورت ناامن بودن شرایط، با جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، تماس خواهد گرفت: «با جانی تماس می‌گیرم و اگر لازم باشد، بازی‌ها را به جای دیگری منتقل می‌کنیم. خیلی ساده است.»

او همچنین میشل وو، شهردار بوستون، را به «چپ افراطی» متهم کرد که «اجازه ناآرامی در خیابان‌ها را می‌دهد.» این اظهارات پس از پدیده «تسخیر خیابان‌ها» در بوستون مطرح شد؛ تجمعات شبانه جوانان برای نمایش خودروها که اخیراً به خشونت، حمله به پلیس و آتش زدن خودروهای گشت منجر شده و نگرانی‌های امنیتی را برانگیخته است.

ترامپ اگرچه از نظر قانونی نمی‌تواند رویدادهای ورزشی را جابه‌جا کند، اما از نفوذ سیاسی‌اش برای فشار بر برگزارکنندگان استفاده می‌کند. او پیش‌تر در سپتامبر گذشته به سیاتل و سان‌فرانسیسکو حمله کرده و آن‌ها را تحت مدیریت «چپ افراطی بی‌کفایت» خوانده بود که «امنیت در آن‌ها تضمین‌شده نیست.»

گاردین اشاره کرد که تهدیدات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که او روابط نزدیکی با اینفانتینو دارد؛ رئیس فیفا که در اجلاس غزه در مصر کنار او دیده شد و جام‌های جهانی باشگاه‌ها و مردان را به او اهدا کرده که اکنون در دفتر بیضی کاخ سفید قرار دارند.

با این حال، ویکتور مونتالیانی، نایب‌رئیس فیفا، از لندن پاسخ داد: «جام جهانی یک موضوع ورزشی است، نه سیاسی. تصمیم‌گیری درباره شهرهای میزبان فقط بر عهده فیفا است. هر چقدر هم که رهبران مهم باشند، فوتبال از سیاست بزرگ‌تر است.»

اظهارات ترامپ بر آمادگی برای جام جهانی ۲۰۲۶ و المپیک آینده سایه افکنده است. برخی ناظران معتقدند او از این دو رویداد بزرگ ورزشی به‌عنوان اهرم سیاسی داخلی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده می‌کند.