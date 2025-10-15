۲۳/مهر/۱۴۰۴
Wednesday 15 October 2025
۱۹:۱۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
روسیه
بازدید
4
4
بازدید
پ
عکس: تصویری از میز غذا در دیدار پوتین و جولانی
تصویر میز غذا در دیدار پوتین و جولانی در کرملین در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر:
۱۳۳۴۵۵۵
تاریخ انتشار:
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۶
15 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۴۵۵۵
|
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۶
15 October 2025
|
4
بازدید
4
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه
ولادیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه
الجولانی
احمد الشرع
سوریه
دولت موقت
خبر فوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارزهای دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسمپور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
الجولانی: برای احیای روابط با روسیه تلاش میکنیم
آغاز همکاریهای سیاسی و دفاعی روسیه و سوریه
جولانی وارد مسکو شد
دیدار پشت درهای بسته الجولانی و اردوغان در آنکارا + عکس
الجولانی نگران مداکره ایران و آمریکا شد!
ملاقات امیر کویت با الجولانی
اینفوگرافیک: اولین انتخابات در سوریه جدید
علویان سوریه درخواست حکومت جولانی را رد کردند
حمایت کامل عربستان از حکومت جولانی
الجولانی رئیسجمهور موقت سوریه شد
دیدار فرستاده آمریکا با الجولانی + عکس
الجولانی به ترامپ نامه نوشت
اتحادیه اروپا تحریمهای «سوریه جولانی» را لغو کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
تعطیلی مشهد تکذیب شد
حمایت ویژه المپیاکوس از مهدی طارمی + عکس
هشدار و تهدید وزیر جنگ آمریکا علیه روسیه
واگذاری پرونده ایران از سوی ترامپ به «عاشق اسرائیل»؛ حضور «کوشنر» چه معنایی دارد؟
گالانت تهدید به از سرگیری جنگ علیه غزه کرد
سرزمین کنعان، زادگاه حضرت یوسف کجاست؟
تصاویر وحشتناک سرقت باند سارقی که امروز اعدام شدند
آمریکا کنترل مرز غزه را به تشکیلات سپرد
بیرانوند: نباید با احساسات مردم بازی کنیم
مواضع داماد ترامپ که مسئول صلح ایران و آمریکا شده + زیرنویس
تحریمهای تازه انگلیس علیه روسیه
رسانههای معاند طرفدار سارقان مسلح شدند
اعزام نیروهای ترکیهای به غزه با وجود مخالفت اسرائیل
ترامپ مدعی شد آماده صلح با ایران است
پزشکیان: توطئهافکنی خارجی بیتاثیر است
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
حرفهای تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقهبندی خارج کرد: لحظه اصابت موشکهای ایران به خانه خلبانهای اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم میزند
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشکهاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را میزند!
حمله مجدد هم نمیتواند فعالیت هستهای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
پشتپرده دو عروسک خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
(۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید
(۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟
(۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
(۹۸ نظر)
پشتپرده دو عروسک خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
(۹۴ نظر)
حرفهای تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
(۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی
(۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم میداشت!
(۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را میپذیرد؟
(۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقهبندی خارج کرد: لحظه اصابت موشکهای ایران به خانه خلبانهای اسرائیل
(۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!
(۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپبک ابتکار ایران بود، نه روسیه!
(۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!
(۶۴ نظر)
جشن سعودیها با دختران بیحجاب در تهران را ببینید
(۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جادههای شمال ایران
(۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bB5
tabnak.ir/005bB5
کپی شد