تعطیلی مشهد تکذیب شد

در حالی که فرماندار مشهد از ساعتی قبل از تعطیلی این شهر به علت آلودگی هوا خبر داد مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از مشهد از ساعتی قبل برخی رسانه ها از تعطیلی مشهد در روز پنجشنبه خبر دادند.

این در حالی است که خبرنگار فارس برای صحت و سقم ماجرا با فرماندار مشهد تماس گرفت و سید حسن حسینی این خبر را تایید کرد.

تایید فرماندار در حالی است که دقایقی قبل، گرایلی، مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: تصمیم تعطیلی مشهد در کارگروه اضطرار آلودگی هوا تایید نشد.

وی افزود: متاسفانه حین تصمیم گیری در رابطه با تعطیلی ها برخی مسئولان اقدام به انتشار خبر می کنند اما تصمیمات تا وقتی قطعی نشده باشد از طرف استانداری خراسان رضوی اعلام نمی شود. تعطیلی امروز هم هرچند با موافقت برخی اعضای کمیته اضطرار آلودگی هوا قرار گرفت اما در لحظه آخر تایید نشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در همین حال افزود: همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ادارات و بانک‌های مشهد به منظور خدمت رسانی شایسته به شهروندان و زائران فردا پنجشنبه دایر است و طبق روال به خدمت رسانی خواهند پرداخت.