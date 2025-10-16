En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرنسس دایانا چه می خورد؟

طبق گفته‌ی سرآشپز سلطنتی سابق، پرنسس دایانا پس از جدایی از شاهزاده چارلز، رژیم غذایی سالم‌تری را در پیش گرفت و به غذاهای کم‌چرب، گیاهی و مغذی علاقه‌مند شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۴۶
| |
429 بازدید

پرنسس دایانا چه می خورد؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پرنسس دایانا (۱۹۶۱–۱۹۹۷)، همسر پیشین شاهزاده چارلز و مادر ویلیام و هری، یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سلطنتی قرن بیستم بود. او به‌خاطر فعالیت‌های بشردوستانه، سبک زندگی مستقل، و ارتباط صمیمانه با مردم شناخته می‌شد. پس از جدایی از خانواده سلطنتی، دایانا سبک تغذیه‌ای سالم‌تری را در پیش گرفت و علاقه‌ی خاصی به غذا‌های گیاهی و کم‌چرب داشت.

غذای محبوب دایانا؛ فلفل دلمه‌ای شکم‌پر با سبزیجات بخارپز

طبق گفته‌ی Darren McGrady، سرآشپز سلطنتی سابق، یکی از غذا‌های موردعلاقه پرنسس دایانا «فلفل دلمه‌ای شکم‌پر با سبزیجات» بود. این غذا، در راستای رژیم کم‌چرب و سبک او، معمولاً با فلفل قرمز یا زرد، پرشده با برنج قهوه‌ای، قارچ، کدو، گوجه‌فرنگی و سبزیجات معطر تهیه می‌شد و بدون گوشت یا پنیر سرو می‌شد.

چرا این غذا انتخابی هوشمندانه بود؟

۱. کم‌چرب و سرشار از فیبر

ترکیب سبزیجات و برنج قهوه‌ای باعث احساس سیری طولانی‌مدت، تنظیم قند خون و بهبود عملکرد گوارشی می‌شود.

۲. منبع غنی آنتی‌اکسیدان‌ها

فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی و قارچ سرشار از ویتامین C، لیکوپن و پلی‌فنول‌ها هستند که به کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کنند.

۳. حفظ سلامت قلب و عروق

رژیم غذایی پرنسس دایانا پس از جدایی، بر کاهش چربی‌های اشباع‌شده و افزایش مصرف سبزیجات تمرکز داشت—که برای سلامت قلب بسیار مفید است.

۴. مناسب برای کنترل وزن و انرژی پایدار

پرنسس دایانا چه می خورد؟

این غذا با کالری کنترل‌شده و مواد مغذی متراکم، انتخابی عالی برای حفظ وزن سالم و جلوگیری از خستگی روزانه بود.

غذای محبوب پرنسس دایانا نه‌تنها بازتابی از سبک زندگی سالم و مستقل او بود، بلکه نمونه‌ای عالی از تغذیه‌ی متعادل و گیاهی‌ست. فلفل شکم‌پر با سبزیجات، غذایی ساده، مغذی و قابل‌دسترس برای همه‌ست؛ چه در کاخ سلطنتی، چه در آشپزخانه‌ی روزمره.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فلفل دلمه‌ای پرنسس دایانا رژیم غذایی غذاهای گیاهی
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا لاغر شدن خطرناک‌تر از اضافه وزن است؟
افزایش روند ابتلا به بیماری‌های قلبی در میان جوانان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
چه کسانی می‌توانند در آزمون استخدامی ایثارگران شرکت کنند؟
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۲ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۰ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bAw
tabnak.ir/005bAw