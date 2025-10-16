پرنسس دایانا چه می خورد؟

طبق گفته‌ی سرآشپز سلطنتی سابق، پرنسس دایانا پس از جدایی از شاهزاده چارلز، رژیم غذایی سالم‌تری را در پیش گرفت و به غذاهای کم‌چرب، گیاهی و مغذی علاقه‌مند شد.

پرنسس دایانا (۱۹۶۱–۱۹۹۷)، همسر پیشین شاهزاده چارلز و مادر ویلیام و هری، یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سلطنتی قرن بیستم بود. او به‌خاطر فعالیت‌های بشردوستانه، سبک زندگی مستقل، و ارتباط صمیمانه با مردم شناخته می‌شد. پس از جدایی از خانواده سلطنتی، دایانا سبک تغذیه‌ای سالم‌تری را در پیش گرفت و علاقه‌ی خاصی به غذا‌های گیاهی و کم‌چرب داشت.

غذای محبوب دایانا؛ فلفل دلمه‌ای شکم‌پر با سبزیجات بخارپز

طبق گفته‌ی Darren McGrady، سرآشپز سلطنتی سابق، یکی از غذا‌های موردعلاقه پرنسس دایانا «فلفل دلمه‌ای شکم‌پر با سبزیجات» بود. این غذا، در راستای رژیم کم‌چرب و سبک او، معمولاً با فلفل قرمز یا زرد، پرشده با برنج قهوه‌ای، قارچ، کدو، گوجه‌فرنگی و سبزیجات معطر تهیه می‌شد و بدون گوشت یا پنیر سرو می‌شد.

چرا این غذا انتخابی هوشمندانه بود؟

۱. کم‌چرب و سرشار از فیبر

ترکیب سبزیجات و برنج قهوه‌ای باعث احساس سیری طولانی‌مدت، تنظیم قند خون و بهبود عملکرد گوارشی می‌شود.

۲. منبع غنی آنتی‌اکسیدان‌ها

فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی و قارچ سرشار از ویتامین C، لیکوپن و پلی‌فنول‌ها هستند که به کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کنند.

۳. حفظ سلامت قلب و عروق

رژیم غذایی پرنسس دایانا پس از جدایی، بر کاهش چربی‌های اشباع‌شده و افزایش مصرف سبزیجات تمرکز داشت—که برای سلامت قلب بسیار مفید است.

۴. مناسب برای کنترل وزن و انرژی پایدار

این غذا با کالری کنترل‌شده و مواد مغذی متراکم، انتخابی عالی برای حفظ وزن سالم و جلوگیری از خستگی روزانه بود.

غذای محبوب پرنسس دایانا نه‌تنها بازتابی از سبک زندگی سالم و مستقل او بود، بلکه نمونه‌ای عالی از تغذیه‌ی متعادل و گیاهی‌ست. فلفل شکم‌پر با سبزیجات، غذایی ساده، مغذی و قابل‌دسترس برای همه‌ست؛ چه در کاخ سلطنتی، چه در آشپزخانه‌ی روزمره.