گالانت تهدید به از سرگیری جنگ علیه غزه کرد

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی تهدید به از سرگیری جنگ علیه غزه کرد و مدعی وقت کشی جنبش حماس شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یوآف گالانت» وزیر اسبق جنگ رژیم صهیونیستی و عضو کنست (پارلمان) روز چهارشنبه مدعی وقت کشی جنبش حماس در مسیر توافق آتش‌بس و تبادل اسرا شد.

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی ادعا کرد: جنگ باز از سر گرفته خواهد شد؛ چراکه حماس وقت تلف می‌کند.

همچنین سخنگوی دولت رژیم صهیونیستی مدعی شد جنبش حماس هنوز ۲۱ جسد از اسرای اسرائیلی را در نوار غزه دارد.

خبرنگار الجزیره گفت نیروهای صلیب سرخ پیکرهای شمار زیادی از اسرای فلسطینی را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفته و به نوار غزه منتقل کردند.

وی گفت این اسرا در جریان جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه، در زندان‌های این رژیم تحت شکنجه به شهادت رسیدند.