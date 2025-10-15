En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا کنترل مرز غزه را به تشکیلات سپرد

در پی عقب‌نشینی تدریجی ارتش اسرائیل از نوار غزه و توافقات حاصله از نشست صلح شرم‌الشیخ، رسانه‌های عبری گزارش دادند که احمد حموده، افسر ارشد و نزدیک به محمود عباس، مأمور مدیریت گذرگاه رفح از سمت فلسطینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۳۸
| |
859 بازدید
آمریکا کنترل مرز غزه را به تشکیلات سپرد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ برخی منابع عبری گزارش دادند که پس از پایان عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و در چارچوب طرح رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای توقف جنگ، مدیریت گذرگاه رفح از سمت فلسطینی به تشکیلات خودگردان واگذار شده است.شبکه i24news فاش کرد که احمد حموده، افسر ارشد گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و از نزدیکان محمود عباس (ابومازن)، به‌عنوان مسئول اداره گذرگاه رفح منصوب شده است. حموده که ۵۲ سال سن دارد و از سال ۲۰۰۵ در حوزه امنیت گارد ریاست تشکیلات خودگردان فعالیت داشته، با تیمی متشکل از حدود ۵۰ پلیس فلسطینی که از فوریه ۲۰۲۵ در آکادمی پلیس قاهره آموزش‌هایی در زمینه مبارزه با قاچاق و بازرسی الکترونیکی دیده‌اند، این ماموریت را انجام خواهد داد.گذرگاه رفح که از ماه می ۲۰۲۴ و در جریان عملیات نظامی اسرائیل در رفح بسته شده بود، قرار است به‌تدریج بازگشایی شود. به ادعای منابع اسرائیلی، این اقدام موجب کاهش نفوذ حماس در منطقه مرزی و بازگشت کنترل به تشکیلات خودگردان خواهد شد.بر اساس گزارش i24news، روزانه ۵۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه تحت نظارت سازمان ملل وارد غزه خواهند شد تا از استفاده نظامی این مسیر جلوگیری شود.این تصمیم پس از نشست صلح شرم‌الشیخ در ۱۳ اکتبر اتخاذ شد؛ نشستی که با میانجی‌گری مصر و دوحه و تحت نظارت آمریکا، منجر به توقف جنگ، عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل و آزادی گروگان‌ها شد.
 
به نوشته روزنامه رأی الیوم، با این حال، انتصاب حموده با واکنش منفی جریان راست افراطی اسرائیل مواجه شده است. ایتمار بن گویر، رهبر این جریان، آن را «نقض اصول» دانسته و مدعی شده که این اقدام به بازگشت غیرمستقیم حماس به قدرت منجر خواهد شد.گذرگاه رفح که تنها راه ارتباطی غزه با جهان خارج خارج از کنترل مستقیم اسرائیل محسوب می‌شود، از سال ۲۰۲۳ بارها بسته شده و این موضوع به بحران انسانی شدید منجر شده است؛ به‌طوری‌که طبق گزارش سازمان ملل، کمک‌ها در سال ۲۰۲۴ تا ۸۰ درصد کاهش یافته‌اند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارتش اسرائیل نوار غزه صلح شرم الشیخ محمود عباس گذرگاه رفح تشکیلات خودگردان
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ مدعی شد آماده صلح با ایران است
کمک‌های بشردوستانه وارد رفح می‌شوند
اعزام نیروهای ترکیه‌ای به غزه با وجود مخالفت اسرائیل
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bAo
tabnak.ir/005bAo