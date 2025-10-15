آمریکا کنترل مرز غزه را به تشکیلات سپرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ برخی منابع عبری گزارش دادند که پس از پایان عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و در چارچوب طرح رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای توقف جنگ، مدیریت گذرگاه رفح از سمت فلسطینی به تشکیلات خودگردان واگذار شده است.شبکه i24news فاش کرد که احمد حموده، افسر ارشد گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و از نزدیکان محمود عباس (ابومازن)، بهعنوان مسئول اداره گذرگاه رفح منصوب شده است. حموده که ۵۲ سال سن دارد و از سال ۲۰۰۵ در حوزه امنیت گارد ریاست تشکیلات خودگردان فعالیت داشته، با تیمی متشکل از حدود ۵۰ پلیس فلسطینی که از فوریه ۲۰۲۵ در آکادمی پلیس قاهره آموزشهایی در زمینه مبارزه با قاچاق و بازرسی الکترونیکی دیدهاند، این ماموریت را انجام خواهد داد.گذرگاه رفح که از ماه می ۲۰۲۴ و در جریان عملیات نظامی اسرائیل در رفح بسته شده بود، قرار است بهتدریج بازگشایی شود. به ادعای منابع اسرائیلی، این اقدام موجب کاهش نفوذ حماس در منطقه مرزی و بازگشت کنترل به تشکیلات خودگردان خواهد شد.بر اساس گزارش i24news، روزانه ۵۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه تحت نظارت سازمان ملل وارد غزه خواهند شد تا از استفاده نظامی این مسیر جلوگیری شود.این تصمیم پس از نشست صلح شرمالشیخ در ۱۳ اکتبر اتخاذ شد؛ نشستی که با میانجیگری مصر و دوحه و تحت نظارت آمریکا، منجر به توقف جنگ، عقبنشینی تدریجی اسرائیل و آزادی گروگانها شد.
به نوشته روزنامه رأی الیوم، با این حال، انتصاب حموده با واکنش منفی جریان راست افراطی اسرائیل مواجه شده است. ایتمار بن گویر، رهبر این جریان، آن را «نقض اصول» دانسته و مدعی شده که این اقدام به بازگشت غیرمستقیم حماس به قدرت منجر خواهد شد.گذرگاه رفح که تنها راه ارتباطی غزه با جهان خارج خارج از کنترل مستقیم اسرائیل محسوب میشود، از سال ۲۰۲۳ بارها بسته شده و این موضوع به بحران انسانی شدید منجر شده است؛ بهطوریکه طبق گزارش سازمان ملل، کمکها در سال ۲۰۲۴ تا ۸۰ درصد کاهش یافتهاند.