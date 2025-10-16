همه چیز دربی ۱۰۶ پایتخت در فصل جاری فعلاً مبهم است؛ نه تاریخ دقیق آن مشخص شده و نه ورزشگاه و حتی شهر میزبان. استقلال و پرسپولیس از سال گذشته تاکنون که ورزشگاه آزادی در دسترس نیست، به معنای واقعی خانه به دوشی را حس کرده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از عجایب فوتبال ایران همین بس که هنوز مشخص نیست مهم‌ترین و قابل توجه‌ترین بازی باشگاهی قرار است در کدام ورزشگاه برگزار شود. یکبار صحبت از ورزشگاه پارس شیراز می‌شود و روز دیگر نام ورزشگاه مجهز امام رضا (ع) مشهد به میان می‌آید و حتی شایعه عجیب برگزاری دربی در کشور قطر هم عنوان شده است. از آن عجیب‌تر اینکه هنوز معلوم نیست کدام شهر بالاخره دربی پایتخت را گردن می‌گیرد و میزبانی آن را می‌پذیرد. از اینها بدتر اینکه حتی زمان برگزاری دربی ۱۰۶ هم نامشخص است.

در حالی که ۶ هفته از فصل جاری لیگ برتر را پشت سرگذاشته‌ایم و با اتمام فیفادی و تعطیلی موقت مسابقات، در آستانه آغاز دیدارهای هفته هفتم هستیم، سازمان لیگ تا این لحظه تاریخ دیدارها تا هفته نهم را اعلام کرده و بدین ترتیب زمان دربی پایتخت که قرار است در هفته دوازدهم انجام شود، مبهم است؛ البته انتظار می‌رود اواخر آبان ماه شاهد دوئل سرخابی‌ها باشیم. درحالی که در فوتبال روز دنیا دیگر چنین کمبودها و مواردی اصلاً وجود ندارد و هفته‌ها قبل از شروع لیگ، برنامه کامل و دقیق مسابقات مشخص است و حتی هواداران می‌توانند برای تهیه بلیت بازی مدنظرشان در هر هفته‌ای از مسابقات اقدام کنند، ما همچنان اندرخم یک کوچه‌ایم. بیست‌وپنجمین دوره لیگ‌ برتر در شرایطی برگزار می‌شود که در واقع ربع قرن از حرفه‌ای شدن فوتبال‌مان می‌گذرد، اما واقعیت چیز دیگری است و به آماتور بودن پهلو می‌زند.

هنوز بسیاری از موارد ابتدایی همچون ورزشگاه‌ها و تقویم دقیق مسابقات با مشکلاتی عجیب و آزاردهنده مواجه است؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند فوتبال ایران تنها در «اسم» و «ظاهر» حرفه‌ای شده است. در این بین خانه به دوشی دو تیم بزرگ پایتخت که از ابتدای فصل گذشته وارد فاز جدیدی شد، با ادامه پروژه طولانی بازسازی ورزشگاه آزادی، همچنان ادامه دارد و کار تا جایی پیش رفته که دو باشگاه از زمان و مکان رویارویی خود مطلع نیستند.

احتمالاً حتی بدبین‌ترین هوادار استقلال یا پرسپولیس هم روزی تصور نمی‌کرد که مصاف این دو تیم در حضور تنها ۸ هزار تماشاگر برگزار شود، اما به یمن مدیریت فوق‌العاده و وفور ورزشگاه بزرگ و استاندارد، چنین اتفاقی افتاد! فصل گذشته ورزشگاه امام خمینی اراک میزبان دربی ۱۰۴ پایتخت شد و در آن مقطع خیلی هم خوشحال کننده بود که برخلاف تعدادی از شهرها، باشگاه آلومینیوم و مسئولان استانی پذیرفتند که این دیدار پردردسر در اراک برگزار شود.

با تمام این اوصاف، همه چیز دربی رفت در فصل جاری فعلاً مبهم است. بیژن طاهری، مدیر تیم فوتبال استقلال چند روز پیش گفت: «هنوز چیزی در مورد مکان دربی به ما اعلام نشده است. البته کیفیت زمین برای ما مهم است نه محل آن. اگر آنها ورزشگاه پارس شیراز را انتخاب کنند ما مشکلی نداریم.» در این وضعیت، اظهارنظر مورد توجه و شاید هم عجیب به علی تاجرنیا تعلق می‌گیرد. سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در گفت‌وگویی از آمادگی ورزشگاه امام رضای مشهد برای برگزاری دربی خبر داد و گفت: «در این بازی پرسپولیس میزبان است و باید ورزشگاه معرفی کند اما با استاندار مشهد صحبت کردم و ایشان گفتند مشکلی برای حضور بانوان در ورزشگاه نیست. با استانداری و رئیس ورزش آستان قدس هم صحبت کردم که آنها گفتند مشکلی ندارند و استانداردها هم مناسب است.» این صحبت‌های تاجرنیا درباره آمادگی ورزشگاه امام رضا و رفع تمام موانعی که پیش‌تر مانع میزبانی از مسابقات بود، در شرایطی است که در مدت اخیر در چند مورد از جمله بازی تیم ملی مقابل کره‌شمالی، به صورت رسمی اعلام شد که ورزشگاه امام رضا میزبان خواهد بود، اما در نهایت هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاد. براساس آنچه تاکنون اتفاق افتاده، حالا هم می‌توان پیش‌بینی کرد که شاهد انجام دربی پایتخت در مشهد نخواهیم بود و موافقت مسئولان شهری و استانی، تنها در حد اظهارنظر و نقل‌قول باقی می‌ماند.

از سویی باشگاه پرسپولیس که براساس قرعه‌کشی در بازی رفت دربی میزبان محسوب می‌شود، تاکنون تمهیدات خاصی نداشته است. این موضوعی است که از حرف‌های مصطفی لشگری، سخنگوی پرسپولیس مشخص است: «ما هنوز برای انتخاب مکان دربی فرصت داریم، چون این بازی در هفته دوازدهم برگزار می‌شود و تازه قرار است هفته هفتم برگزار شود. ما میزبان هستیم و باید مکان این مسابقه را مشخص کنیم، اما برای انتخاب فقط نظر ما ملاک نیست. بلکه باید نظر سازمان لیگ و نهاد‌های مربوطه هم پرسیده شود. از همه مهم‌تر اینکه باید کادرفنی ما بگوید در کدام ورزشگاه بازی کنیم.» او به شایعه احتمال برگزاری دربی در قطر واکنش نشان داده و تأکید کرده که اصلاً چنین چیزی مطرح نیست. سخنگوی پرسپولیس افزود: «مطمئناً اولویت ما برگزاری بازی در تهران است، اما باید همه جوانب را در نظر گرفت و در فرصت مناسب با هماهنگی سازمان لیگ مکان دربی مشخص می‌شود. ما فعلاً گزینه‌ای به سازمان لیگ اعلام نکرده‌ایم.»