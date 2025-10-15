به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس اطلاعیه‌ای که امروز (چهارشنبه) در وب‌سایت دولت لندن منتشر شد، بریتانیا ۵۱ شرکت خاص و ۳۹ فرد جدید را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کرد.

تحریم‌های جدید انگلیس، ۵۱ کشتی در ناوگان سایه روسیه و همچنین افراد و نهاد‌هایی در بخش‌های مختلف، ازجمله انرژی و دفاع را هدف قرار می‌دهد.

ناوگان سایه از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به‌طور فزاینده‌ای هدف تحریم‌های انگلیس، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این ناوگان، شبکه‌ای از تانکر‌های قدیمی است که مقامات مدعی‌اند برای دور زدن تحریم‌های نفت روسیه استفاده می‌شوند.