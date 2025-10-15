En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

موافقت پاکستان با آتش‌بس ۲ روزه با افغانستان

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که با آتش‌بس ۴۸ ساعته با نیروهای دولت موقت افغانستان موافقت کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۲۷
| |
5 بازدید
موافقت پاکستان با آتش‌بس ۲ روزه با افغانستان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با طالبان (دولت موقت افغانستان) در مورد آتش‌بس موقت ۴۸ ساعته که از ساعت ۶ بعد از ظهر امروز (به وقت محلی) غاز می‌شود، به توافق رسیده‌ایم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: طرف‌های پاکستانی و افغان از طریق گفت‌و‌گو تلاش‌های صادقانه‌ای برای یافتن راه حلی برای این درگیری انجام خواهند داد.

نیرو‌های پاکستان و طالبان افغانستان امروز نیز بار دیگر در منطقه مرزی کُرَم واقع در ایالت خیبرپختونخواه وارد درگیری شدند.

رسانه‌های دولتی پاکستان نیرو‌های افغان را به شلیک اولیه متهم کرده و مدعی شدند که نیرو‌های پاکستانی در پاسخ به روی نیرو‌های افغان آتش گشودند و چندین تانک و پاسگاه مرزی افغانستان را تخریب کردند. دو مقام امنیتی پاکستانی این در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس این درگیری را تایید کردند.

اسلام‌آباد مدعی شده که طالبان بار‌ها پایگاه‌های مرزی پاکستان را هدف قرار داده است.

در سوی مقابل کابل مدعی است که این اقدامات در پاسخ به نقض حریم هوایی و حاکمیت افغانستان صورت گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر خارجه پاکستان بیانیه طالبان آتش بس اسلام آباد حریم هوایی
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله بی‌سابقه پاکستان به طالبان
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ده‌ها کشته و زخمی در درگیری جدید پاکستان و افغانستان/ پاکستان با آتش‌بس ۲ روزه با افغانستان موافقت کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bAd
tabnak.ir/005bAd