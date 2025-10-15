کرملین: پوتین آماده مذاکره بر سر اوکراین است

سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه گفت که عملیات ویژه نظامی برای تأمین منافع روسیه و حفاظت از حال و آینده مردم ضروری بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه امروز (چهارشنبه) بار دیگر از آمادگی مسکو برای مذاکره درباره پایان بحران اوکراین تاکید کرد.

پسکوف طی نشست خبری در کرملین گفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه همچنان پذیرای مذاکرات درمورد اوکراین است و وقفه فعلی در گفت‌و‌گو‌ها به دلیل قصور کی‌یف است.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در ادامه توضیح داد: «روسیه از آمریکا به دلیل آمادگی‌اش برای ادامه مشارکت در روند صلح اوکراین سپاسگزار است».

این مقام روس با بیان اینکه پوتین هیچ تبریک تولدی از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده، اظهار داشت: «مشخص نیست که آیا تماس تلفنی پوتین و ترامپ در روز‌های آینده انجام شود یا خیر».

طبق این گزارش، پسکوف ادامه داد: «پوتین همیشه منافع روسیه را در نظر دارد و تمام اقدامات او با انگیزه آنها انجام می‌شود. عملیات ویژه نظامی برای تأمین منافع روسیه و حفاظت از حال و آینده مردم ضروری بود».