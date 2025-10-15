سرکرده شورشیان حاکم بر سوریه که به مسکو رفته است، در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین تاکید کرد که برای احیای روابط با روسیه تلاش می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با ابو محمد الجولانی، (احمد الشرع) سرکرده شورشیان حاکم بر دمشق و رئیس جمهور خودخوانده سوریه اعلام کرد: ما روابط مستحکمی با سوریه از حدود ۸۰ سال قبل داریم.

وی افزود: همکاری میان روسیه و سوریه پیامد‌های مثبتی برای دو کشور خواهد داشت.

به نقل از الجزیره مباشر، پوتین گفت: ما آماده تماس از طریق وزارت‌های خارجه در روسیه و سوریه هستیم.

پوتین انتخابات پارلمانی در سوریه را یک «موفقیت بزرگ» توصیف کرد و عنوان داشت که این امر در تحکیم روابط میان تمامی گروه‌های سیاسی در این کشور نقش خواهد داشت.

رئیس جمهور روسیه اظهار کرد که روابط میان دو کشور بسیار دوستانه بوده است.

در همین حال، الجولانی گفت: ما تاکید می‌کنیم که روابط مستحکمی میان سوریه و روسیه وجود دارد و ما برای احیای این روابط تلاش می‌کنیم.

وی افزود: ما به توافقات گذشته با روسیه احترام می‌گذاریم.

الجولانی تصریح کرد: ما برای احیای روابط سیاسی و استراتژیک با تمامی کشور‌های منطقه‌ای و بین المللی و در رأس آنها روسیه تلاش می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما برای بازتعریف ماهیت روابط با روسیه تلاش می‌کنیم.

الجولانی تصریح کرد: حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه مرتبط با ثبات منطقه‌ای و جهانی است.