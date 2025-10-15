En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز همکاری‌های سیاسی و دفاعی روسیه و سوریه

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در کرملین با احمد الشرع ملقب به ابو محمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۱۲
| |
1236 بازدید

آغاز همکاری‌های سیاسی و دفاعی روسیه و سوریه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ طرفین در این دیدار درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط روسیه و سوریه در حوزه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین اوضاع خاورمیانه بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار گفت: کشور‌های ما طی دهه‌های متمادی روابط ویژه‌ای را توسعه داده‌اند. ما بیش از ۸۰ سال است که روابط دیپلماتیک خود را حفظ کرده‌ایم و این روابط در سخت‌ترین دوران برای روسیه و اتحاد جماهیر شوروی - در سال ۱۹۴۴ - برقرار شده است.

وی ادامه داد: در این مدت، روابط بین سوریه و روسیه همواره دوستانه بوده است.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: ما در روسیه هرگز هیچ رابطه‌ای با سوریه که مربوط به شرایط سیاسی یا منافع خاص ما باشد، نداشته‌ایم. در طول این دهه‌ها، ما همیشه منافع مردم سوریه را در نظر داشته‌ایم.

پوتین با بیان اینکه ما واقعاً روابط عمیقی با مردم سوریه داریم، گفت: در حال حاضر، بیش از چهار هزار جوان سوری در مؤسسات آموزش عالی در فدراسیون روسیه مشغول به تحصیل هستند؛ و من بسیار امیدوارم که در آینده آنها سهم قابل توجهی در توسعه و تقویت دولت سوریه داشته باشند.

رئیس‌جمهور روسیه خطاب به الشرع افزود: انتخابات پارلمانی اخیراً در سوریه برگزار شد. یک موفقیت بزرگ برای شماست، زیرا منجر به تحکیم جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه سوریه در حال حاضر دوران سختی را پشت سر می‌گذارد، برگزاری این انتخابات، روابط و تعامل بین همه نیرو‌های سیاسی در سوریه را تقویت خواهد کرد.

پوتین با اشاره به فعالیت کمیسیون همکاری‌های مشترک روسیه و سوریه از سال ۱۹۹۳ گفت: این کمیسیون اکنون کار خود را از سر گرفته است.

وی با بیان اینکه ابتکارات جالب و مفید بسیاری در مذاکرات هیأت‌های طرفین مطرح شده است، گفت: ما، به نوبه خود، آماده‌ایم تا هر کاری را برای اجرای آنها انجام دهیم و همچنین توافق کردیم که از طریق وزارت امور خارجه، تماس‌ها و مشورت‌های منظم را حفظ کنیم.

از طرف روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه، الکساندر نواک معاون نخست وزیر، ماکسیم اورشکین معاون رئیس دفتر اجرایی ریاست جمهوری، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور، آندری بلوسوف وزیر دفاع و ایگور کاستیوکوف رئیس اداره کل ستاد کل نیرو‌های مسلح روسیه در این دیدار حضور داشتند.

اسعد الشیبانی وزیر خارجه و ابو قصره وزیر دفاع دولت موقت سوریه نیز جولانی را در این سفر همراهی می‌کنند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پوتین جولانی کرملین احمد الشرع خاورمیانه سوریه روسیه
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: تصویری از میز غذا در دیدار پوتین و جولانی
کرملین: پوتین آماده مذاکره بر سر اوکراین است
الجولانی: برای احیای روابط با روسیه تلاش می‌کنیم
اتحاد راهبردی جدید ایران،روسیه وچین در پاسخ به اروپا
جولانی وارد مسکو شد
میانجگیری روسیه بین ایران و اسرائیل؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bAO
tabnak.ir/005bAO