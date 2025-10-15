به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانههای اوکراین به نقل از مقامها خبر دادند که پهپادهای این کشور شب گذشته به تاسیسات نفتی شهر فئودوسیا در شبه جزیره کریمه حمله کردند.
طبق گزارش «کییف ایندپندنت»، در این حمله «بزرگترین پایانه نفتی روسیه در کریمه اشغالی» هدف قرار گرفت.
رسانههای اوکراینی میگویند که به رغم گذشت حدود یک روز از این حمله، پایانه نفتی فئودوسیا همچنان دارد میسوزد و ستون عظیمی از دود از فاصله بیش از ۲۵ کیلومتری قابل مشاهده است.
یک منبع در «سرویس امنیتی اوکراین» اعلام کرد که پهپادها به این تأسیسات نفتی حمله کرده و باعث ایجاد «آتشسوزی گسترده» شدهاند.
حمله پهپادی اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه در شرایطی انجام شده که کییف به رغم شکستهای میدانی در جنگ با مسکو، طی ماههای اخیر حملات به زیرساختهای روسیه را شدت داده است.
اخیرا، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع مطلع خبر داد که آمریکا از اواسط تابستان در حال ارائه کمکهای اطلاعاتی بی سر و صدا به اوکراین برای حملات به زیرساختهای انرژی روسیه است.
به گفته رسانههای اوکراینی، تصاویر منتشر شده روز چهارشنبه (امروز) نشان میدهد که مقامات روسیه هنوز نتوانستهاند آتش در این تاسیسات را کنترل کنند.
به ادعای کانال تلگرامی «کریمه ویند»، دود سمی بر فراز شهر شناور است که از ۲۵ کیلومتری قابل مشاهده و بوی آن از ۱۰ کیلومتری محل آتشسوزی قابل حس است. بیش از ۸۰۰ نفر از این منطقه تخلیه شدهاند.
طبق اعلام ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ظرفیت ذخیرهسازی تاسیسات فئودوسیا ۱۹۳۰۰۰ متر مکعب فرآوردههای نفتی تخمین زده میشود.