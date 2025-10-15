ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در پستی در شبکه اجتماعی اکس، نیروهای پاکستانی را به آغاز درگیریهای مرزی با شلیک «سلاحهای سبک و سنگین» به سمت افغانستان متهم کرد که به گفته وی ۱۲ غیرنظامی را کشته و بیش از ۱۰۰ تن را زخمی کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رویترز در خبری اعلام کرد درگیریهای میان نیروهای پاکستانی و افغانستانی در یک منطقه مرزی دورافتاده، در حالی که خصومت میان دو متحد پیشین تشدید میشود، دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است.
بر اساس این گزارش، هر دو طرف، طرف مقابل را به آغاز خشونت مرگبار شب سهشنبه متهم کردند که مناطق مرزی «سپین بولدک» در جنوب شرقی افغانستان و چمن در پاکستان را دربرگرفت.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در پستی در شبکه اجتماعی اکس، نیروهای پاکستانی را به آغاز درگیریهای مرزی با شلیک «سلاحهای سبک و سنگین» به سمت افغانستان متهم کرد که به گفته وی ۱۲ غیرنظامی را کشته و بیش از ۱۰۰ تن را زخمی کرده است.
علی محمد حقمل، سخنگوی مطبوعاتی ولسوالی «سپین بولدک»، آمار تلفات غیرنظامیان را ۱۵ نفر اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقیم بیمارستانی در این ولسوالی گزارش داد که ۸۰ زن و کودک در میان مجروحان هستند.
مجاهد ادعا کرد که نیروهای افغان تلافی کردند و «تعداد زیادی» از سربازان پاکستانی را کشته، سلاحها و تانکهای پاکستانی را تصاحب و تأسیسات نظامی پاکستان را نابود کردند.
اما مقامات پاکستانی، طالبان افغانستان را به آغاز آتش بر روی یک پست نظامی پاکستان و دیگر مناطق نزدیک مرزی متهم کردند که باعث درگیریهایی شد که چهار غیرنظامی پاکستانی نیز در آن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات امنیتی ناشناس گزارش داد که شش سرباز پاکستانی در این خشونتها کشته شدند که یک فرد مقیم گفت حدود پنج ساعت طول کشید.
نجیبالله خان، یک ساکن ولسوالی چمن پاکستان، گفت که این درگیریها برخی از ساکنان نزدیک مرز را مجبور به فرار کرد. او گفت: «مردم در وضعیت بسیار دشواری هستند. خمپارهها بر خانههای مردم فرود میآیند.»
ارتش پاکستان در بیانیهای گفت که نیروهایش حمله طالبان افغان را «به طور مؤثر دفع» کرده و ۱۵ تا ۲۰ تن از آنها را کشته و تعدادی دیگر را زخمی کرده است. این بیانیه همچنین گفت که آنها حملات جداگانه طالبان افغان را در اوایل شب در ولسوالی کورم در شمالتر دفع کردهاند.
این بیانیه نظامی گفت: «ادعاهایی که حمله توسط پاکستان آغاز شده است، همانند ادعاهای تصرف پستها یا تجهیزات پاکستانی، دروغهای آشکار هستند. نیروهای مسلح مصمم و کاملاً آماده دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان هستند.»
کمال حیدر، گزارشگر الجزیره در گذرگاه مرزی تورخم میان افغانستان و پاکستان، این آخرین درگیریها را یک «تشدید جدی» خواند که میتواند به چیزی بسیار بزرگتر منجر شود.» حیدر گفت: «جمعیت دو طرف از دور جدید تشدید درگیریها نگران هستند.»
به گفته طالبان افغانستان، این درگیریها تا ساعت ۰۵:۳۰ به وقت گرینویچ فروکش کرده است.
تنشهای میان افغانستان و پاکستان از روز شنبه به ویژه پرتنش شده است، زمانی که دو طرف در چندین منطقه مرزی به تبادل آتش پرداختند که دهها تلفات برای هر دو طرف به همراه داشت. اگرچه این درگیریها روز یکشنبه پس از درخواستهای عربستان سعودی و قطر متوقف شد، اما اکثر گذرگاههای مرزی میان پاکستان و افغانستان همچنان بسته باقی ماندهاند.
کابل در آخر هفته گفت که در تلافی آنچه تخلفات مکرر از قلمرو و حریم هوایی افغانستان خواند، چندین پست نظامی پاکستان را هدف قرار داده و ۵۸ سرباز پاکستانی را کشته است. ارتش پاکستان آمار کمتری اعلام کرد و گفت که ۲۳ سرباز خود را از دست داده و بیش از ۲۰۰ «مبارز طالبان و تروریستهای وابسته» را در تلافی آتشدرگیریهای مرزی کشته است.
پاکستان کابل را متهم میکند که به مبارزان گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) که متحد طالبان افغانستان است پناه میدهد؛ گروهی که حملات مرگبار متعددی در پاکستان انجام داده است. کابل این اتهام را رد کرده و میگوید اجازه نمیدهد از قلمروش علیه دیگر کشورها استفاده شود.
تنشهای میان دو کشور با سفر اخیر امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان، به هند، رقیب پاکستان، نیز تشدید شده است؛ سفری که به گزارش حیدر از الجزیره، اسلامآباد به شدت آنرا مد نظر قرار داده است.
متقی در یک کنفرانس مطبوعاتی در هند در مورد روابط پاکستان و افغانستان گفت که اگرچه هر دو کشور خواهان رابطه مثبت هستند، «اما گروههای مشخصی در پاکستان وجود دارند که سعی در ایجاد بیثباتی دارند.»
پاکستان با آتشبس ۲ روزه با افغانستان موافقت کرد
وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیهای اعلام کرد: با طالبان (دولت موقت افغانستان) در مورد آتشبس موقت ۴۸ ساعته که از ساعت ۶ بعد از ظهر امروز (به وقت محلی) غاز میشود، به توافق رسیدهایم.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: طرفهای پاکستانی و افغان از طریق گفتگو تلاشهای صادقانه ای برای یافتن راه حلی برای این درگیری انجام خواهند داد.