En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

درگیری جدید پاکستان و افغانستان؛ ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند

درگیری‌های مرزی «سپین بولدک» در جنوب شرقی افغانستان «چمن» در پاکستان را دربرگرفت.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۹۶
| |
1117 بازدید
|
۱

درگیری جدید پاکستان و افغانستان؛ ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در پستی در شبکه اجتماعی اکس، نیرو‌های پاکستانی را به آغاز درگیری‌های مرزی با شلیک «سلاح‌های سبک و سنگین» به سمت افغانستان متهم کرد که به گفته وی ۱۲ غیرنظامی را کشته و بیش از ۱۰۰ تن را زخمی کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رویترز در خبری اعلام کرد درگیری‌های میان نیرو‌های پاکستانی و افغانستانی در یک منطقه مرزی دورافتاده، در حالی که خصومت میان دو متحد پیشین تشدید می‌شود، ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

بر اساس این گزارش، هر دو طرف، طرف مقابل را به آغاز خشونت مرگبار شب سه‌شنبه متهم کردند که مناطق مرزی «سپین بولدک» در جنوب شرقی افغانستان و چمن در پاکستان را دربرگرفت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در پستی در شبکه اجتماعی اکس، نیرو‌های پاکستانی را به آغاز درگیری‌های مرزی با شلیک «سلاح‌های سبک و سنگین» به سمت افغانستان متهم کرد که به گفته وی ۱۲ غیرنظامی را کشته و بیش از ۱۰۰ تن را زخمی کرده است.

علی محمد حقمل، سخنگوی مطبوعاتی ولسوالی «سپین بولدک»، آمار تلفات غیرنظامیان را ۱۵ نفر اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقیم بیمارستانی در این ولسوالی گزارش داد که ۸۰ زن و کودک در میان مجروحان هستند.

مجاهد ادعا کرد که نیرو‌های افغان تلافی کردند و «تعداد زیادی» از سربازان پاکستانی را کشته، سلاح‌ها و تانک‌های پاکستانی را تصاحب و تأسیسات نظامی پاکستان را نابود کردند.

اما مقامات پاکستانی، طالبان افغانستان را به آغاز آتش بر روی یک پست نظامی پاکستان و دیگر مناطق نزدیک مرزی متهم کردند که باعث درگیری‌هایی شد که چهار غیرنظامی پاکستانی نیز در آن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات امنیتی ناشناس گزارش داد که شش سرباز پاکستانی در این خشونت‌ها کشته شدند که یک فرد مقیم گفت حدود پنج ساعت طول کشید.

نجیب‌الله خان، یک ساکن ولسوالی چمن پاکستان، گفت که این درگیری‌ها برخی از ساکنان نزدیک مرز را مجبور به فرار کرد. او گفت: «مردم در وضعیت بسیار دشواری هستند. خمپاره‌ها بر خانه‌های مردم فرود می‌آیند.»

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای گفت که نیروهایش حمله طالبان افغان را «به طور مؤثر دفع» کرده و ۱۵ تا ۲۰ تن از آنها را کشته و تعدادی دیگر را زخمی کرده است. این بیانیه همچنین گفت که آنها حملات جداگانه طالبان افغان را در اوایل شب در ولسوالی کورم در شمال‌تر دفع کرده‌اند.

این بیانیه نظامی گفت: «ادعا‌هایی که حمله توسط پاکستان آغاز شده است، همانند ادعا‌های تصرف پست‌ها یا تجهیزات پاکستانی، دروغ‌های آشکار هستند. نیرو‌های مسلح مصمم و کاملاً آماده دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان هستند.»

کمال حیدر، گزارشگر الجزیره در گذرگاه مرزی تورخم میان افغانستان و پاکستان، این آخرین درگیری‌ها را یک «تشدید جدی» خواند که می‌تواند به چیزی بسیار بزرگتر منجر شود.» حیدر گفت: «جمعیت دو طرف از دور جدید تشدید درگیری‌ها نگران هستند.»

به گفته طالبان افغانستان، این درگیری‌ها تا ساعت ۰۵:۳۰ به وقت گرینویچ فروکش کرده است.

تنش‌های میان افغانستان و پاکستان از روز شنبه به ویژه پرتنش شده است، زمانی که دو طرف در چندین منطقه مرزی به تبادل آتش پرداختند که ده‌ها تلفات برای هر دو طرف به همراه داشت. اگرچه این درگیری‌ها روز یکشنبه پس از درخواست‌های عربستان سعودی و قطر متوقف شد، اما اکثر گذرگاه‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان همچنان بسته باقی مانده‌اند.

کابل در آخر هفته گفت که در تلافی آنچه تخلفات مکرر از قلمرو و حریم هوایی افغانستان خواند، چندین پست نظامی پاکستان را هدف قرار داده و ۵۸ سرباز پاکستانی را کشته است. ارتش پاکستان آمار کمتری اعلام کرد و گفت که ۲۳ سرباز خود را از دست داده و بیش از ۲۰۰ «مبارز طالبان و تروریست‌های وابسته» را در تلافی آتش‌درگیری‌های مرزی کشته است.

پاکستان کابل را متهم می‌کند که به مبارزان گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) که متحد طالبان افغانستان است پناه می‌دهد؛ گروهی که حملات مرگبار متعددی در پاکستان انجام داده است. کابل این اتهام را رد کرده و می‌گوید اجازه نمی‌دهد از قلمروش علیه دیگر کشور‌ها استفاده شود.

تنش‌های میان دو کشور با سفر اخیر امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان، به هند، رقیب پاکستان، نیز تشدید شده است؛ سفری که به گزارش حیدر از الجزیره، اسلام‌آباد به شدت آنرا مد نظر قرار داده است.

متقی در یک کنفرانس مطبوعاتی در هند در مورد روابط پاکستان و افغانستان گفت که اگرچه هر دو کشور خواهان رابطه مثبت هستند، «اما گروه‌های مشخصی در پاکستان وجود دارند که سعی در ایجاد بی‌ثباتی دارند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان افغانستان طالبان افغانستان تحریک طالبان پاکستان درگیری مرزی افغانستان و پاکستان
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلایل تشدید درگیری طالبان افغانستان و پاکستان
تشدید درگیری مرزی افغانستان و پاکستان؛ ۱۹ پاکستانی و ۵ افغانستانی کشته شدند
بخشی از طالبان افغانستان که با آمریکا ارتباط دارند برای ایران خطرناک هستند/ درگیری طالبان با پاکستان تاکتیکی است
کشته شدن ۸ نفر از طالبان در درگیری با مرزبانان پاکستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
3
7
پاسخ
عجیبه دقیقا همان موقع که آمریکا تصمیم گرفته برگرده به افغانستان و بهانه لازم داره ، اوضاع به هم می ریزه !
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bA8
tabnak.ir/005bA8