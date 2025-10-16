En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

خرید تسلیحات از روسیه رویکردی طبیعی در سیاست دفاعی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با تابناک، در ارتباط با صحبت های لاوروف وزیر خارجه روسیه در ارتباط با تامین تسلیحات نظامی ایران توضیحاتی ارائه کرد.
خرید تسلیحات از روسیه رویکردی طبیعی در سیاست دفاعی است

بهنام سعیدی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های اخیر سرگئی لاوروف؛ وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر اینکه روسیه تسلیحات نظامی مورد نیاز ایران را تامین می کند و این موضوع در قالب همکاری های دوجانبه است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، اظهار کرد: تقویت بنیه نیروهای مسلح یک اصل است که این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح و این طرح آماده شد و همه نمایندگان در موضوع تقویت وضعیت دفاعی نیروهای مسلح و تامین امکانات آنها اتفاق نظر دارند.

مراودات ما با کشورهای مختلف قبل و بعد از جنگ ادامه دارد

وی افزود: ما مراودات و ارتباطات فراوانی با کشورهای مختلف داریم؛ این موضوع کاملا طبیعی است این موضوع قبل از جنگ مطرح بوده و بعد از جنگ هم ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نیروهای مسلح در هر کشوری در خصوص تامین امکانات برای دفاع از تمامیت ارضی شان پیگیری های لازم را دارند.

سعیدی در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص لفاظی های ترامپ علیه کشورمان و شروطی که برای مذاکره با ایران اعلام کرده است، اظهار کرد: ترامپ تابع تصمیمات آنی و تفکرات هیجانی است. آنچه که می گوید و خیلی از اقداماتی که انجام داده صرفا یک شو است و بسیاری از اقداماتش نیز به نتیجه نرسیده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران را نمی شناسد و یا به خوبی می شناسد و اقتدار ایران، نیروهای مسلح، ظرفیت های کشورمان را می شناسد. بیان این اراجیف تاثیری در حرکت رو به جلوی کشور نخواهد داشت. ما یک سری اصول داریم که از این اصول تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم آمد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به صحبت های رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ می گوید ایران، اسرائیل را به رسمیت بشناسد. واقعیت این است که همین اسرائیل  نامشروع باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و بابت جنایت هایش در یک دادگاه بین المللی محاکمه شود. خط قرمز ما اسرائیل است. این حرفها، حرفهای بی ربطی است که معمولا ترامپ و دیگر روسای جمهور آمریکا در ادوار مختلف بیان کرده اند.  

سعیدی در پایان گفت: ایران از اصول خودش عقب نشینی نخواهد کرد و در یک چارچوب مشخص که جزء معیارهای و قواعد و اصول انقلاب اسلامی است حرکت خواهد کرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
4
پاسخ
خیلی هم کاربردی هست تسلیحاتش !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
3
پاسخ
دادا حرف لاوروف را نگرفتی . گفت فروش تحت قوانین بین المللی . وقتی تحریم باشیم اون نمی فروشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
سلاح روسی مفت هم بدهند بدرد نمی خورد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
عملکرد تجهیزات روسی در جنگ دوازده روزه عاااالی بود عالی.
