خانواده امیرمحمد خالقی در انتظار نشانه‌ای از توبه قاتل

برادر امیرمحمد خالقی دانشجویی که سال گذشته به ضرب ضربات چاقو کشته شد با اشاره به تعویق حکم قصاص قاتل برادرش، تاکید کرد که پدرم قصاص قاتل امیرمحمد را برای بررسی پشیمانی وی تعلیق کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدامین خالقی برادر بزرگ امیرمحمد خالقی درباره تعویق اجرای حکم قصاص قاتل برادرش گفت: قاتل برادرم امروز قرار بود قصاص شود، اما اجرای حکم به تعویق افتاد. پدرم تصمیم گرفته‌اند برای بررسی ابراز پشیمانی قاتل، مهلتی در نظر گرفته شود تا درباره گذشت یا اجرای حکم تصمیم نهایی گرفته شود.

وی افزود: تصمیم نهایی در این موضوع با پدرم است و سایر اعضای خانواده نیز به آن احترام می‌گذارند.

 امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران، شامگاه چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، در مسیر بازگشت به خوابگاه خود در حوالی خیابان جنت، هدف حمله دو سارق موتورسوار قرار گرفت.

این دو نفر سال گذشته با هدف سرقت گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ امیرمحمد، به وی حمله کردند. شاهدان عینی گزارش دادند که امیرمحمد در تلاش برای دفاع از خود، با زورگیران درگیر شد و در نتیجه، ضربات چاقو به کتف، پهلو و قفسه سینه‌اش وارد شد. پس از این حمله، سارقان از محل فرار کردند و امیرمحمد به بیمارستان شریعتی منتقل شد. با وجود تلاش‌های کادر درمانی، به دلیل شدت جراحات، وی حوالی ساعت هفت‌ونیم صبح روز بعد جان خود را از دست داد.

این حادثه موجی از خشم و نگرانی در میان دانشجویان و مردم ایجاد کرد و اعتراضاتی نسبت به وضعیت امنیتی خوابگاه‌ها و اطراف دانشگاه تهران به راه انداخت.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
27
پاسخ
این مردک از یک طبقه خشن و بی رحم و بی فرهنگ هست از حرف زدنش معلومه. اینو ببخشید خون نفر بعد گردن شماست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
24
پاسخ
توبه گرگ ، مرگ است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
25
پاسخ
باید اعدام بشه
ناشناس
|
France
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
24
پاسخ
ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسپندان. لطفا نبخشید و به سزای اعمالشون برسونیدشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
24
پاسخ
چه گذشتی؟ باید اعدامش کنید این حیوون رو.

وقتی یه اراذل نخبه ی مملکت رو به قتل میرسونه، موضوع از حیطه ی اختیار خانواده ش خارجه دیگه. اونوقت تمام مردم ولی دم محسوب میشن. و نظر مردم مهم میشه. نظر مردم هم اینه که اینارو چندین بار اعدام کنید.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
21
پاسخ
کار بسیار اشتباه . این گذشتها خیانت به جامعه است .
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
19
پاسخ
بخاطر نوع قتل نباید ببخشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
8
10
پاسخ
اعدام میشه . فقط خانواده ی مقتول دارند این بیچاره را زجر کش می کنند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
از نظر شما ایرادی دارد ؟؟ اگر واقعاً زجر می کشد من پیشنهاد می کنم خانواده مقتول یکسال قضییه را کش بدهند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
12
پاسخ
دو ماه فیلم بازی کردن کاری نداره،متعدد پرونده های که مسببین آنها از این توبه ها کردند،ذات خراب اصلاح نمیشه،اعدام اعدام اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
10
3
پاسخ
واقعا به اولیای دم مقتول افتخار میکنم که همچین تصمیم عاقلانه وخوبی راگرفتید،انتقام وقصاص درست است که حق قانونی وشرعی است ولی درسنت رسول الله گذشت شیرین تر است ،همان طور که رسول خدا قاتل عمویش را قصاص نکرد وبخشید،واقعا به اراده وشخصیت پدر این مرحوم افتخار میکنم،مردانه عمل کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
پیغمبر(ص) معصوم بودند و از آینده خبر داشتند ! اگر این اراذل مورد عفو و بخشودگی قرار بگیرند با اطمینان از اینکه اعدامی در کار نیست از فردا هر جوجه ماشینی یک کارد به کمربندش می بنده و ملت را سلاخی میکند !
