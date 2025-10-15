برادر امیرمحمد خالقی دانشجویی که سال گذشته به ضرب ضربات چاقو کشته شد با اشاره به تعویق حکم قصاص قاتل برادرش، تاکید کرد که پدرم قصاص قاتل امیرمحمد را برای بررسی پشیمانی وی تعلیق کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدامین خالقی برادر بزرگ امیرمحمد خالقی درباره تعویق اجرای حکم قصاص قاتل برادرش گفت: قاتل برادرم امروز قرار بود قصاص شود، اما اجرای حکم به تعویق افتاد. پدرم تصمیم گرفته‌اند برای بررسی ابراز پشیمانی قاتل، مهلتی در نظر گرفته شود تا درباره گذشت یا اجرای حکم تصمیم نهایی گرفته شود.

وی افزود: تصمیم نهایی در این موضوع با پدرم است و سایر اعضای خانواده نیز به آن احترام می‌گذارند.

امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران، شامگاه چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، در مسیر بازگشت به خوابگاه خود در حوالی خیابان جنت، هدف حمله دو سارق موتورسوار قرار گرفت.

این دو نفر سال گذشته با هدف سرقت گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ امیرمحمد، به وی حمله کردند. شاهدان عینی گزارش دادند که امیرمحمد در تلاش برای دفاع از خود، با زورگیران درگیر شد و در نتیجه، ضربات چاقو به کتف، پهلو و قفسه سینه‌اش وارد شد. پس از این حمله، سارقان از محل فرار کردند و امیرمحمد به بیمارستان شریعتی منتقل شد. با وجود تلاش‌های کادر درمانی، به دلیل شدت جراحات، وی حوالی ساعت هفت‌ونیم صبح روز بعد جان خود را از دست داد.

این حادثه موجی از خشم و نگرانی در میان دانشجویان و مردم ایجاد کرد و اعتراضاتی نسبت به وضعیت امنیتی خوابگاه‌ها و اطراف دانشگاه تهران به راه انداخت.