پشت پرده دستور روحانی برای خالی کردن خزانه‌ طلا!

سیف، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی اظهار داشت: آقای روحانی به من دستور دادند که سکه‌های بانک مرکزی باید بدون هیچ محدودیتی فروخته شوند.
پشت پرده دستور روحانی برای خالی کردن خزانه‌ طلا!

سیف، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی اظهار داشت: آقای روحانی به من دستور دادند که سکه‌های بانک مرکزی باید بدون هیچ محدودیتی فروخته شوند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ به ایشان گفتم با این روند ذخایر طلا در ۲ سال آینده تمام می‌شود؛ ۲ سال بعد چه کنیم؟ 

 ایشان گفت: من با ۲ سال دیگر چه کار دارم؟ مگر چقدر از دوره‌ام باقی مانده؟ انا ربّ الإبل؛ من مسئول دوره خودم هستم.

سپس در همان جلسه، آقای روحانی خطاب به حاضران گفت: این آقا فکر می‌کند طلاها مال خودش است و دلش نمی‌آید بفروشد! طلاها متعلق به بانک مرکزی است و من دستور می‌دهم که فروخته شود. 

نظرات بینندگان
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
2
پاسخ
چرا؟
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
2
19
پاسخ
این کار روحانی جنایت بوده است. بانک مرکزی در هر کشور مسئول جفاظت از پول ملی و ارزش آن است و کارش کاملا مستقل از دولت است. رئیس بانک مرکزی مجبور نیست ملت و ارزش پول ملی را فراموش کند و به دولت و حفظ دولت در قدرت فکر کند. دولت باید همیشه اگر نمی تواند کنار برود و جای خود را به یک دولت جدید با سیاست جدید بدهد نه اینکه با فروش دارایی های بانک مرکزی ارزش پول ملی را به فنا بدهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
6
پاسخ
دلارهای توی خانه اقای سیف از کجا امد و به کجارفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
21
پاسخ
یا اقای سیف راست می گوید..پس می بایستی ..همان موقع می گفت و استعفا
بده .اگر انرا واقعا خلاف مصلحت می دانست...پس الان هم که دارد می گوید
حتی اگر راست باشد...باز دارد..برای منافع خودش سخن می گوید .نه برای
مردم ..همجون ..روحانی که الان یادش امده .خاطره تعریف کند
اینها .جماعت...عبید پست و مقام و صندلی های دنیا هستند
نه عبید خدمت
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
3
12
پاسخ
اگر واقعیت داره چرا قوه قضا ورود نمیکنه
بازی های نخ نما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
6
پاسخ
لابد سر بستن بانکها و جابه جا کردن اموالشون هم دستور داشتی
آقای سیف، خدایی هم هست
