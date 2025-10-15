پشت پرده دستور روحانی برای خالی کردن خزانه‌ طلا!

سیف، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی اظهار داشت: آقای روحانی به من دستور دادند که سکههای بانک مرکزی باید بدون هیچ محدودیتی فروخته شوند.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ به ایشان گفتم با این روند ذخایر طلا در ۲ سال آینده تمام میشود؛ ۲ سال بعد چه کنیم؟
ایشان گفت: من با ۲ سال دیگر چه کار دارم؟ مگر چقدر از دورهام باقی مانده؟ انا ربّ الإبل؛ من مسئول دوره خودم هستم.
سپس در همان جلسه، آقای روحانی خطاب به حاضران گفت: این آقا فکر میکند طلاها مال خودش است و دلش نمیآید بفروشد! طلاها متعلق به بانک مرکزی است و من دستور میدهم که فروخته شود.