موج جدید حذف یارانه‌ها تا پایان سال

رئیس مرکز رفاه ایرانیان از حذف یارانه حدود ۸ میلیون نفر طی ماه‌های شهریور و مهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۶۴
80 بازدید
موج جدید حذف یارانه‌ها تا پایان سال

احد رستمی با اشاره به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، اظهار کرد: اولین گروه مشمول حذف یارانه‌ها در فروردین آغاز شد و طی ماه‌های شهریور و مهر نیز یارانه نزدیک به ۸ میلیون نفر، قطع شده است و در ماه‌های بعدی تلاش ما این است که به تکلیف قانونی در این زمینه عمل کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی تاکید کرد: طبق قانون بودجه، موظف هستیم تا پایان سال، یارانه سه دهک بالای درآمدی را به‌صورت تدریجی حذف کنیم.

 یارانه ۱۰ میلیون نفر دیگر تا پایان سال حذف می‌شود

رئیس مرکز رفاه ایرانیان ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۸ میلیون نفر در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند که یارانه دریافت می‌کردند. حسب ظرفیت پاسخگویی، هر ماه بین یک تا سه میلیون نفر از این افراد را حذف می‌کنیم. تاکنون حدود ۸ میلیون نفر مشمول این تصمیم شده‌اند و حدود ۱۰ میلیون نفر دیگر باقی مانده‌اند.

ادامه دارد

الحمد الله با دلار 110 هزار تومنی و حقوق های 10 میلیون تومانی و تورم 300 درصدی اکثر مردم ایران نه تنها فقیر نشدند بلکه اینقدر پولدار شدن که یارانه همشون هم قطع شده !
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
