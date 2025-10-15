احد رستمی با اشاره به حذف یارانه دهکهای پردرآمد، اظهار کرد: اولین گروه مشمول حذف یارانهها در فروردین آغاز شد و طی ماههای شهریور و مهر نیز یارانه نزدیک به ۸ میلیون نفر، قطع شده است و در ماههای بعدی تلاش ما این است که به تکلیف قانونی در این زمینه عمل کنیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی تاکید کرد: طبق قانون بودجه، موظف هستیم تا پایان سال، یارانه سه دهک بالای درآمدی را بهصورت تدریجی حذف کنیم.
یارانه ۱۰ میلیون نفر دیگر تا پایان سال حذف میشود
رئیس مرکز رفاه ایرانیان ادامه داد: برآوردها نشان میدهد حدود ۱۸ میلیون نفر در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند که یارانه دریافت میکردند. حسب ظرفیت پاسخگویی، هر ماه بین یک تا سه میلیون نفر از این افراد را حذف میکنیم. تاکنون حدود ۸ میلیون نفر مشمول این تصمیم شدهاند و حدود ۱۰ میلیون نفر دیگر باقی ماندهاند.
