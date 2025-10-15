افزایش اعتبار کالابرگ در قالب جدید از آبان ماه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با ارائه کالابرگ در قالب جدید از آبان ماه گفت: یکی از بحث‌های مطرح در ارائه کالاهابرگ‌ها در قالب جدید افزایش رقم و اعتبار در نظر گرفته شده برای آن است.

احمد انارکی محمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با ارائه کالابرگ به دهک های مختلف جامعه در قالب طرح جدید از آبان ماه سال جاری، اظهار کرد: مقرر شد در بحث کالابرگ با رویکررد جدید وارد شویم.

وی افزود: از آبان ماه سال جاری، تغییرات اساسی در بحث کالاها صورت می گیرد تا کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار به آنها ارائه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ارائه کالابرگ به اقشار مورد نظر، در آیین نامه این موضوع گنجانده می شود. چون کالابرگ قانون دارد و اختیار اعطای آن به مردم به دولت داده شده است. دولت باید کالاهایی که مردم نیاز مردم هست به قدر نیاز آنها به مردم ارائه دهد.

افزایش اعتبار کالابرگ از آبان ماه

رقم و اعتباری که قبلا در کالابرگ ها منظور می شد، اکنون با وضعیت تورم همخوانی ندارد باید رقم و اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند. یکی از بحث های مطرح در ارائه کالاهابرگ ها در قالب جدید افزایش رقم و اعتبار در نظر گرفته شده برای آن است.

انتقاد از حذف سه دهک از لیست یارانه بگیران

وی در پایان با انتقاد از بحث حذف سه دهک پردرآمد از لیست یارانه بگیران، گفت: اگر قرار است خانوارهایی از این لیست حذف شوند اولا باید یک بازنگری در دهک ها صورت و بروزرسانی انجام شود. عدد خط فقر اکنون بالاتر از قبل است و این کار باید با دقت زیاد صورت بگیرد.