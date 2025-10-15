En
چرخ‌گوشت مرگ

اختلاف مالی میان برادران پزشک، زمینه قتل و فساد شد
چرخ‌گوشت مرگ

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ اواخر آذر ۱۴۰۱ خبر ناپدید شدن پزشک سرشناس تهرانی، «حمید»، به اداره پلیس تهران رسید. همسرش در حالی گزارش فقدان او را ارائه داد که هیچ نشانه‌ای از محل رفت‌و‌آمدش باقی نمانده بود. ماموران اداره آگاهی با بررسی روابط خانوادگی و کاری این پزشک دریافتند که مدتی پیش میان او و برادرش «صابر» که او نیز پزشک شناخته‌شده‌ای بود اختلاف مالی شدیدی وجود داشته است.

در جریان بررسی‌ها، ماموران به مطبی تازه اجاره شده در خیابان فرشته رسیدند که متعلق به صابر بود. منشی مطب، جوانی ۲۴ ساله به نام «فرزین»، در بازجویی‌های اولیه سکوت کرد، اما سرانجام در برابر شواهد لب گشود و به مشارکت در قتل حمید با همدستی برادر او اعتراف کرد. او گفت جسد پزشک ناپدیدشده پس از قتل مثله و در نقاط مختلف شهر پراکنده شده است.

انگیزه پنهان

تحقیقات نشان داد صابر در ماه‌های پیش از قتل قصد نامزدی در انتخابات مجلس را داشته و حمید هزینه‌های تبلیغاتی او را تامین کرده بود. با رد صلاحیت صابر، برادرش خواستار بازگرداندن مبلغ پانصد میلیون تومان شد؛ موضوعی که به درگیری لفظی و سپس خصومت شدید میان دو برادر انجامید.

فرزین در اعترافاتش گفت که با دستور صابر، حمید را با وعده اجاره ملکی مناسب برای تاسیس مرکز درمانی کودکان به مطب کشانده است. پس از ورود به مطب، صابر با اسلحه ساچمه‌ای به برادرش شلیک کرد و سپس با تزریق داروی بی‌هوشی، او را برای سه روز در اتاقی محبوس نگه داشتند تا از وی ده‌ها امضا و سند مالی بگیرند.

فرزین گفت: «پس از سه روز، صابر گفت باید او را از میان برداریم. رگ‌های دست و پایش را زدیم و وقتی مطمئن شدیم نفس نمی‌کشد، جسد را تکه‌تکه کردیم و بقایایش را از بین بردیم.» از پیکر مقتول تنها چند تکه استخوان در حاشیه خیابان فرشته کشف شد. با تکمیل پرونده، برای هر دو متهم کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

نخستین محاکمه

در اولین جلسه دادگاه، پدر و مادر حمید خواستار قصاص هر دو متهم شدند. در این جلسه، فرزین جزئیات قتل را تشریح کرد و انگیزه خود را وعده پول و موقعیت شغلی از سوی صابر عنوان کرد. در مقابل، صابر اتهام قتل را رد کرد و مدعی شد برادرش بر اثر اقدام فرزین جان باخته است.

او گفت: «هدفم صحبت و حل اختلاف بود. وقتی با برادرم درگیر شدم، فرزین بدون اطلاع من به او دارو تزریق کرد. وقتی بالای سرش رفتم، دیر شده بود.» با وجود دفاعیات، دادگاه هر دو متهم را به قصاص محکوم کرد؛ و ورود شاهد جدید.

اما حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی دوباره بازگشت. در مرحله دوم محاکمه، فردی که مدعی بود در بازداشتگاه با صابر هم‌بند بوده، به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد و ورق تازه‌ای در این پرونده جنجالی گشود. شاهد گفت: «صابر خودش به قتل برادرش اعتراف کرد و از من خواست با همدستش تماس بگیرم و بگویم قتل را به گردن بگیرد تا او رضایت بگیرد.»

در برابر این شهادت، وکیل اولیای دم تاکید کرد که از نظر موکلانش هر دو نفر در وقوع جنایت نقش مستقیم داشته‌اند و تقاضای قصاص هر دو را مطرح کرد. فرزین در این مرحله اعترافات قبلی خود را انکار کرد و گفت: «اقرار من تحت فشار و در شرایطی بود که دارو‌های بیماری‌ام قطع شده بود. صابر با نفوذی که داشت بار‌ها افراد مختلف را برای تهدید من فرستاد تا قتل را گردن بگیرم.»

در مقابل، صابر نیز اظهارات شاهد را تکذیب کرد و گفت: «من این فرد را به‌سختی به خاطر می‌آورم. تنها به من وکیلی معرفی کرد که بعد از عزلش شروع به تهدید و درخواست پول کرد. اظهاراتش انگیزه مالی دارد.» او همچنین درباره چرخ‌گوشت صنعتی که در محل کشف شده بود گفت: «چرخ‌گوشت برای پخت غذا در کلاس آموزشی مطب بود، نه برای قتل.»

پس از پایان دفاعیات، هیات قضایی با بررسی شواهد و اظهارات شاهدان، صابر را به قصاص و فرزین را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
3
پاسخ
دو پزشک ؟؟؟ قتل و جنایت؟؟؟ واقعا زرشک !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
این همه پول داشتید باز هم سیرمونی نداشتید. واقعا انسان چقدر حریص است.
