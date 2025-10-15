به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در حالی که بیشترین نقطه ضعف تیم استقلال در هفته‌های اخیر به شرایط دفاعی و دروازه‌بانی این تیم مربوط می‌شود کادر فنی استقلال هنوز تصمیم جدی در رابطه با انتخاب دروازه‌بان این تیم برای بازی مقابل مس رفسنجان نگرفته است.

تمرینات مداوم حبیب فرعباسی و آنتونیو آدان دیگر دروازه‌بان اسپانیایی استقلال در بازی‌های گذشته این روز‌ها کار انتخاب برای ساپینتو را سخت کرده است.

آنتونیو آدان که بسیاری از هواداران استقلال و البته کارشناسان فوتبالی نسبت به عملکردش - با توجه به سن و سالی که داشته و یک سال دوری از میادین - منتقد هستند هنوز آن اطمینان خاطر را به کادر فنی استقلال نداده که از او به عنوان دروازه‌بان اصلی این تیم در دیدار‌های پیش رو استفاده کند.

از طرفی حبیب فرعباسی نیز توانایی‌های خودش را دارد، اما نتوانسته با مدافعان تیم استقلال هماهنگی لازم را ایجاد کند که روی گل‌های خورده استقلال در دیدار مقابل پیکان، المحرق و البته چادرملو این موضوع به وضوح دیده شد.

افراد نزدیک به کادر فنی تیم استقلال در این باره عنوان می‌کنند که ساپینتو این روز‌ها از مربیان دروازه‌بانی تیمش خواسته هر طور شده نفر برتر بین حبیب فرعباسی و آنتونیو آدان را تا پایان تمرین امروز به او معرفی کنند که تصمیم نهایی‌اش برای انتخاب دروازه‌بان اصلی در دیدار مقابل مس رفسنجان را انجام بدهد.