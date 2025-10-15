سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: بر اساس تصمیم جدید سطح سیاسی، گذرگاه رفح طبق برنامه از پیش تعیینشده باز خواهد شد و اجازه ورود محمولههای کمکهای بشردوستانه به نوار غزه داده میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه اعلام کرد اجساد چهار زندانی صهیونیست که در اسارت جنبش حماس بودند، تحویل گرفته است.
سازمان پخش اسرائیل نیز گزارش داد: ۶۰۰ کامیون کمک از طریق گذرگاه رفح وارد غزه خواهد شد.
هاآرتص: رایزنیها برای اجرای مرحله دوم طرح ترامپ آغاز شده است
یک روزنامه عبری زبان نیز شامگاه سه شنبه گزارش داد که بحثها برای اجرای مرحله دوم طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای نوار غزه آغاز شده است.
هاآرتص گزارش داد: «منابع آگاه از مذاکرات (غیرمستقیم) بین اسرائیل و حماس گزارش دادند که مذاکرات در مورد اجرای مرحله دوم، که شامل خروج نیروهای اسرائیلی و تشکیل دولت جایگزین در غزه است، آغاز شده است.»
به گفته یک دیپلمات خارجی، اینها «فقط مذاکرات اولیه بوده و در حال حاضر به آرامی در حال پیشرفت هستند.»
به گفته یک دیپلمات خارجی دیگر که روزنامه نامی از او نبرده است، «خشم اسرائیل از تعداد اجساد اسرای اسرائیلی که تاکنون (از غزه) بازگردانده شدهاند، در حال حاضر مانع پیشرفت در مذاکرات مرحله دوم نمیشود».
به گفته منابع عبری، کمیته بینالمللی صلیب سرخ اجساد را به یک نیروی مشترک از ارتش و سازمان امنیت داخلی رژیم اشغالگر (شاباک) در داخل نوار غزه تحویل داده است.
ارتش صهیونیستی در بیانیهای کوتاه تأیید کرد که این فرآیند با هماهنگی صلیب سرخ انجام شده و اجساد پس از انتقال به پزشکی قانونی، برای شناسایی نهایی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
منابع عبری همچنین گزارش دادند که در پی این تحویل، سطح سیاسی رژیم تصمیم گرفته است تحریمهایی را که قرار بود علیه حماس وضع شود، لغو کند.
پیشتر مقامات رژیم صهیونیستی جنبش حماس را متهم به نقض توافق آتشبس به دلیل تاخیر در تحویل اجساد زندانیان کرده و تهدید به بستن گذرگاه رفح کرده بودند.
در این راستا یک منبع ارشد حماس به میدل ایست آی گفته بود که اسرائیل مسؤول تأخیر در یافتن و بازگرداندن اجساد اسرای مفقود شده در غزه است.
این منبع پس از آن صحبت میکرد که مقامات اسرائیلی روز سهشنبه اعلام کردند که گذرگاه مرزی رفح بین غزه و مصر تا روز چهارشنبه بسته خواهد ماند و حماس را به نگه داشتن اجساد اسرایی که متعهد شده بود به عنوان بخشی از توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده که به جنگ دو ساله پایان داد، بازگرداند، متهم کردند.
اما منبع حماس به میدل ایست آی گفت که مذاکرهکنندگانش در طول مذاکرات به وضوح اعلام کردند که حضور نیروهای اسرائیلی و حملات نسلکشانه و بیهدف اسرائیل که باعث ویرانی گسترده شده است، کار یافتن اجساد اسرای کشته شده را پیچیدهتر میکند و به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارد.
این منبع گفت: «آنها در طول مذاکرات روشن کردند که پس از خروج نیروهای اشغالگر اسرائیلی، برای جمعآوری اطلاعات در مورد اجساد، به زمان و تلاشهای زیادی نیاز خواهد بود.» این موضوع در طول مذاکرات واضح و پذیرفته شده بود. توافقنامه امضا شده شامل یک بند بسیار واضح در این مورد بود.
بند ۵ e در توافقنامه بیان میکرد: «ایجاد یک مکانیسم اشتراکگذاری اطلاعات بین دو طرف از طریق میانجیها و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، برای تبادل اطلاعات و جاسوسی در مورد هر گروگان فوتشده باقیمانده که ظرف ۷۲ ساعت بازیابی نشدهاند یا بقایای اهالی غزه که توسط اسرائیل نگهداری میشوند. این مکانیسم تضمین میکند که بقایای همه گروگانها به طور کامل و ایمن نبش قبر و آزاد شوند. حماس تمام تلاش خود را برای اطمینان از اجرای این تعهدات در اسرع وقت به کار خواهد گرفت.»
در همین راستا، رسانههای عبری گزارش دادند که طبق طرح دونالد ترامپ برای توقف جنگ غزه، مدیریت گذرگاه مرزی رفح میان مصر و نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین سپرده خواهد شد. در این چارچوب، یک افسر بلندپایه فلسطینی به ریاست این گذرگاه منصوب شده است.
شبکه عبری i۲۴در این باره گزارش داد که پس از پایان عقبنشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب نوار غزه، سرلشکر «احمد حموده» افسر ارشد گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و از نزدیکان «محمود عباس» رئیس این تشکیلات به عنوان رئیس گذرگاه رفح از سمت فلسطینی منصوب شده است.
این شبکه افزود که حموده، ۵۲ ساله و دارای سابقه خدمت در حوزه امنیت ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین از سال ۲۰۰۵، مدیریت عملیات گذرگاه را برعهده خواهد داشت؛ گذرگاهی که از ماه مه ۲۰۲۴، پس از تسلط رژیم صهیونیستی بر بخش فلسطینی آن در جریان عملیات نظامی در رفح، بسته شده بود.
بر اساس این گزارش، تیمی متشکل از حدود ۵۰ افسر پلیس فلسطینی که از فوریه ۲۰۲۵ در آکادمی پلیس قاهره آموزش دیدهاند، حموده را در اداره گذرگاه یاری خواهند کرد.
آموزش این نیروها شامل مهارتهای مقابله با قاچاق و بازرسی الکترونیکی بوده است.
یک مقام رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این انتصاب به معنای بازگشت کنترل به تشکیلات خودگردان و کاهش نفوذ حماس در ناحیه مرزی است.
همچنین طبق گزارش شبکه مذکور، گذرگاه رفح قرار است به صورت تدریجی بازگشایی شود و روزانه حدود ۵۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه وارد نوار غزه خواهند شد.
این روند تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که از گذرگاه برای اهداف نظامی یا انتقال سلاح استفاده نمیشود.