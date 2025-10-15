قاتل امیرمحمد خالقی اعدام نشد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قاضی محمد شهریاری در خصوص پرونده قتل مرحوم امیر محمد خالقی، گفت: حکم قصاص قاتل امیرمحمد خالقی که قرار بود امروز اجرا شود، با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران به تعویق افتاد و اولیای دم دو ماه مهلت دادند.



حاجی اسفندیاری وکیل مدافع اولیای دم پرونده قتل امیرمحمدخالقی ۲۹ تیر امسال گفته بود: درخواست اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) محکومین پرونده قتل امیرمحمدخالقی نسبت به رای صادره از دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر محکومیت مشارالیهم به مجازات قتل عمدی، معاونت در قتل و سرقت مسلحانه که از سوی وکلای او تقدیم شده بود، مورد پذیرش قرار نگرفت. قرار رد اعاده دادرسی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور صادر شد.

حاجی اسفندیاری ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ایسنا گفته بود: رای بدوی این پرونده در اسفندماه سال گذشته از شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد. اتهام متهمان برابر کیفرخواستی که از دادسرای جنایی تهران صادر کرده بود، برای متهم ردیف اول، «قتل عمد» بود که به قصاص و متهم ردیف دوم، «معاونت در قتل» بود که به اشد مجازات یعنی ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. هر دو متهم به اتهام دیگر با عنوان سرقت مقرون به آزار به ۱۵ سال حبس تعزیری و شلاق نیز محکوم شدند که مجازات اشد یعنی قصاص و ۲۵ سال حبس تعزیری اجرا می‌شود. پس از صدور حکم بدوی، وکلای طرفین نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کردند و در اواسط فروردین ماه سال جاری پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد. در نهایت شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را تایید کرد؛ لذا براساس رای صادره، مجازات قصاص برای متهم ردیف اول و مجازات ۲۵ سال تعزیری برای متهم دوم از سوی دیوان عالی کشور صادر و تایید شد.

۱۱ تیرماه سال جاری نیز حاجی اسفندیاری گفته بود: وکیل متهم به قتل عمد پرونده، نسبت به رای قطعی صادره تقاضای اعاده دادرسی کرده که پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.



امیر محمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در محله کوی دانشگاه توسط دو سارق زورگیر به قتل رسید.