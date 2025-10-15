چهره ۲۸ تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶/ ۲۰ سهمیه باقی ماند + عکس

با مشخص شدن نتایج تازه مرحله انتخابی در قارههای مختلف، چهره ۲۸ تیم از ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ روشن شد؛ رقابتهایی که قرار است برای نخستینبار با میزبانی همزمان سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده برگزار شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با پایان مرحلهای دیگر از بازیهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قارههای مختلف، ۷ تیم دیگر صعود خود را قطعی کردند.
تاکنون چهره ۲۸ تیم راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ در قارههای گوناگون مشخص شده و هنوز ۲۰ سهمیه دیگر برای تکمیل فهرست نهایی تیمها باقی مانده است. قطر، عربستان، انگلستان، کیپورد، سنگال، ساحل عاج و آفریقای جنوبی تیمهایی هستند که در فیفادی ماه اکتبر (مهر ماه) صعود خود را قطعی کردند و به ۲۱ تیم دیگر ملحق شدند که پیش از این صعودشان قطعی شده بود.
این رقابتها جون و جولای ۲۰۲۶ (خرداد و تیر ۱۴۰۵) به میزبانی سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد.