چهره ۲۸ تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶/ ۲۰ سهمیه باقی ماند + عکس

در فیفادی ماه اکتبر (مهر ماه) ۷ تیم دیگر صعود خود را به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کردند و به ۲۱ تیم دیگر ملحق شدند که پیش از این صعودشان قطعی شده بود.
چهره ۲۸ تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶/ ۲۰ سهمیه باقی ماند

با مشخص شدن نتایج تازه مرحله انتخابی در قاره‌های مختلف، چهره ۲۸ تیم از ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ روشن شد؛ رقابت‌هایی که قرار است برای نخستین‌بار با میزبانی هم‌زمان سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده برگزار شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با پایان مرحله‌ای دیگر از بازی‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره‌های مختلف، ۷ تیم دیگر صعود خود را قطعی کردند.

تاکنون چهره ۲۸ تیم راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره‌های گوناگون مشخص شده و هنوز ۲۰ سهمیه دیگر برای تکمیل فهرست نهایی تیم‌ها باقی مانده است. قطر، عربستان، انگلستان، کیپ‌ورد، سنگال، ساحل عاج و آفریقای جنوبی تیم‌هایی هستند که در فیفادی ماه اکتبر (مهر ماه) صعود خود را قطعی کردند و به ۲۱ تیم دیگر ملحق شدند که پیش از این صعودشان قطعی شده بود.

  • میزبان‌ها: کانادا، مکزیک، ایالات متحده
  • آسیا: استرالیا، ایران، ژاپن، اردن، قطر، عربستان سعودی، کره جنوبی، ازبکستان
  • آفریقا: الجزایر، کیپ ورد، مصر، غنا، ساحل عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی، تونس
  • اروپا: انگلستان
  • اقیانوسیه: نیوزیلند
  • آمریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، اروگوئه
  • کونکاکاف: به جز میزبان‌ها هنوز تیمی صعوش را قطعی نکرده است.

چهره ۲۸ تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶/ ۲۰ سهمیه باقی ماند

این رقابت‌ها جون و جولای ۲۰۲۶ (خرداد و تیر ۱۴۰۵) به میزبانی سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی قطر تیم ملی عربستان تیم ملی انگلستان
