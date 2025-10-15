En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تحجر مدرن ظریف

حمله تند روزنامه اصولگرا به ظریف

محمدجواد ظریف در مصاحبه‌ای گفته است «مذاکرات مستقیم و چندوجهی درباره مسائل مورد اختلاف ایران و آمریکا چاره کار است».
کد خبر: ۱۳۳۴۴۱۲
| |
1275 بازدید
|
۱۰

حمله تند روزنامه اصولگرا به ظریف

محمدجواد ظریف در مصاحبه‌ای گفته است، «مذاکرات مستقیم و چندوجهی درباره مسائل مورد اختلاف ایران و آمریکا چاره کار است». 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ این شکل از دگم‌اندیشی درباره مذاکره، خودش مصداقی است از تحجر. تحجر چیز شاخ‌داری نیست. بلکه به معنای آن است که فرد آن قدر به یک اندیشه، چارچوب فکری و تحلیل معتقد می‌شود که هر واقعیتی در بیرون اتفاق بیفتد. او هیچ تغییری در این تحلیل و چارچوب فکری ایجاد نمی‌کند حتی اگر واقعیت‌های متعددی متناقض با آن باشد. حالا ظریف هم آن قدر عاشقانه به مذاکره با آمریکا چشم دوخته و آن را برای خود تبدیل به ایدئولوژی کرده که نمی‌تواند واقعیت بیرونی را ببیند. نمی‌تواند تجربه دهه ۹۰ را ببیند. نمی‌تواند برجامی را که خودش ساخته و پرداخته و حالا ما را به این نقطه رسانده، ببیند. نمی‌تواند نتیجه مذاکره دیگران در همین منطقه و بعد آتش رژیم صهیونی را ببیند. 

نمی‌تواند در چارچوب ذهنی خود بیاورد که ما اتفاقا در حال مذاکره با آمریکا بودیم و آن ها به ما حمله کردند. ظریف دچار دگم‌اندیشی در سن بالا شده و دست برداشتن از مذاکره را برنمی‌تابد. هر اتفاق دیگری هم بیفتد، بازهم به سر خانه اول برمی‌گردد. به ایران حمله شود، آمریکایی‌ها پیش‌شرط خلع سلاح برای مذاکره بگذارند، هزاران نفر در ایران و منطقه کشته شوند، ترامپ به دنبال حذف ایران از معادلات منطقه باشد، ترامپ با همه به جز رژیم با تحقیر رفتار کند، به دنبال تضعیف یا حذف ابزارهای قدرت ایران باشند، فرقی نمی‌کند. ظریف بازهم می‌گوید باید با وجود همه این ها با طرف مقابل مذاکره کرد. برای او مذاکره یک ایدئولوژی است که باید از آن دفاع و تکرارش کند. 

وقتی از این جماعت پرسیدیم و می‌پرسیم که خب وقتی طرف مقابل قصدش این است که پس از جنگ به عنوان برنده وارد مذاکرات شود و به همین علت غنی‌سازی صفر را پیش‌شرط هر گفت وگویی کرده، چگونه با او مذاکره کنیم؟ وقتی مسئله موشکی را که ابزار اصلی ما مقابل رژیم است یکی از مسائل مذاکره می‌داند، چگونه پیشنهاد می‌دهید که با او مذاکره مستقیم و جامع داشته باشیم؟ اصلا آن چه قرار است به او بدهیم چیست؟ غنی‌سازی؟ محور مقاومت یا موشکی؟ اصلا همه این ها را دادیم، چه تضمینی خواهد بود که رژیم و آمریکا دوباره به ایرانِ بدون موشک حمله نکنند؟ شاید آقای ظریف با توجه به تجربیات ارزشمندشان، می‌خواهند این بار امضای ترامپ را تضمین قرار دهند و به او امید داشته باشند تا اگر در برجام نماند، در این توافق بماند.

ظریف در دنیای ذهنی خودش گیر کرده. ایدئولوژی مذاکره به او اجازه نمی‌دهد که واقعیت دنیای بیرونی را ببیند. نمی‌تواند وضعیت سوریه با تمام امتیازات داده شده را ببیند که بازهم زیر آتش رژیم است. نمی‌تواند ببیند که مسئله‌ رژیم و آمریکا، تجزیه ایران است. نمی‌تواند تغییر نظم بین بازیگران بزرگ جهانی را ببیند و امتیازاتی که در این میان است را فهم کند.

ما حتما معتقدیم که اگر امکان مذاکره باشد و با ردوبدل منصفانه امتیازها، بتوان از فشار تحریمی نجات یافت، حتی یک لحظه هم نباید درنگ کرد. ما بارها درباره‌ انتفاع اقتصادی در مذاکرات، یادداشت و گزارش نوشتیم و توضیح داده‌ایم و باز هم در هر لحظه که امکانش باشد، همان را خواهیم گفت و تبلیغ خواهیم کرد. اما ما در دنیای ذهنی خودمان زیست نمی‌کنیم. ما به مذاکره یا عدم مذاکره به مثابه ایدئولوژی نگاه نمی‌کنیم. آن را یک ابزار برای مبارزه با آمریکا و گرفتن حقمان از این مستکبر می‌دانیم. اگر راهی برای این ایفای حق وجود داشته باشد، حتما اقدام می‌کنیم. اما نه در این ایام که به ما حمله نظامی کرده، قصد باج‌گیری دارد، می‌خواهد نظم اسرائیلی را به ما حقنه کند و در نهایت ما را در مقابل رژیم خلع سلاح کند. با این آمریکا نمی‌توان مذاکره کرد. مشکل نه در تهران که در واشنگتن است و ظریف چون نمی‌تواند چیزی را در آن جا تغییر دهد، بی‌وقفه به تهران حمله می‌کند. لذا باید شرایط در داخل آمریکا یا مناسبات جهانی تغییر کند که بتوان مذاکره کرد.

خلاصه این که به آقای ظریف توصیه می‌کنیم حتما و قطعا واقعیت‌های جدید جهان را به چارچوب تحلیلی قدیمی خود وارد نماید. کمی تجدیدنظر از این تحجر مدرن بد نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدجواد ظریف تحجر مذاکرات دیپلماسی سیاست خارجی خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ رسانه‌ای بر سر «پادویی اسرائیل»!!
با سیاست‌های قبلی در مذاکرات به نتیجه نمی‌رسیم
وقت «یارکشی بین المللی» فرا رسیده؛ «یارکشی داخلی» را متوقف کنید!
وزارت خارجه در آزمون دیپلماسی چه نمره‌ای می‌گیرد؟
انتقاد از دیپلماسی وزارت خارجه: چرا یقه‌گیری نمی‌کند؟!
سید عباس موسوی: بمب‌گذاری زیر میز ایران ادامه دارد
صدر: اگر دیپلماسی را جدی‌تر می‌گرفتیم، جنگ ۱۲روزه رخ نمی‌داد!
توافق ایران و آمریکا ارتباطی به پرونده‌های دیگر ندارد
مسائل کوچک اما بسیار حیاتی از مذاکرات مانده است
پیام توییتری ظریف پس از شرکت در مجمع آنتالیا
ایران قرار نیست خودش را به کسی ثابت کند!
جمهوری اسلامی تنها حکومتی در ۲۲۰ سال گذشته است که حتی یک وجب از خاک ایران را از دست نداده است
دیپلماسی بدون تعارف!
عراقچی: سیاست خارجی ایران فعال خواهد بود نه منفعل
توئیت برجامی ظریف پس از مدت‌ها «سکوت»
امروز همه مسائل کشور به سیاست خارجی گره خورده
عراقچی: مسئولیت مذاکرات با وزارت خارجه خواهد بود
توییت ظریف به مناسب پنج سالگی برجام
رئیس جمهور منتخب و الزامات دیپلماسی ایران قوی در سازمان های بین المللی
دیدار ظریف و اعضای اندیشکده مجمع امور خارجی عراق
کیهان: روحانی و ظریف را برای مذاکره بفرستید!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
از نظر اصولگراها هر عامل و فعالیتی که به تغییر وضعیت کشور و مردم منجر شود باطل است در واقع همه چیز عالی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
بدون مذاکره و تعامل با دنیا به جایی نمیرسیم.، آمریکا و ترامپ هم ثابت کردن کت تن کیه. دیگه چرا اینقدر به خودتون فشار میارید که بیراهه رو ، مسیر درست نشون بدید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
درست رفتار نکردید کار به بحران رسید
در بحران هم دست روی دست بگذارید تا بحران عمیق تر و پیچیده تر شود
گویی در این میان مصلحت مردم از کمترین اهمیت برخوردار است
گویی هرچه بحران عمیق تر شود برای بعضی ها نون وآب بیشتری فراهم میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
درود بر آقاي ظريف.
ناشناس
|
Oman
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
اره ما کلی وقت داریم تقریبا نیم قرن دیگه که نسل ده شصت و هفتاد کامل از بین برود مذاکره و شاید به نسل زد و وای برسه ... انگار نه انگار که نیم قرن با دشمنی با دنیا گذشته...
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
باید دید با مذاکره منافع چه کسانی به خطر میافته .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
آنچه در اسرائیل ترامپ و نتانیاهو گفتند نشانه خردمندی و قدرت ظریف در مذاکرات بود . هردو آنها چنان که ار سخنانشان مشخص بود اذعان کردند در برجام فریب خورده بودند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
هرچی بدبختی توی این مملکت دارند مردم می کشند از دست این گروه حداقلی تندرو هست. چرا اینها نمی روند توی یه شهر کوچیک با هر قانونی که خودشون دوست دارند به تنهایی زندگی کنند تا اینطوری 80 میلیون مردم راحت زندگی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
دگم اندیش انهایی هستند که در شعارها گیر کرده اند و وضعیت مردم و کشور را نمی بینند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
خسته نشدید از این بازی های نخ نما
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b8m
tabnak.ir/005b8m