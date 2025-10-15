تیم ملی فوتبال عربستان موفق شد در یک بازی حساس، دروازه خود را مقابل عراق بسته نگه دارد و راهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

صعود سخت اما شیرین؛ عربستان، عراق را به پلی‌آف فرستاد

تیم ملی فوتبال عراق باید در بازی پلی‌آف بعدی به مصاف تیم ملی امارات برود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال عربستان موفق شد با کسب تساوی بدون گل برابر عراق و به دلیل گل زده بیشتر نسبت به عراق، راهی جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

بدین ترتیب سعودی‌ها هفتمین صعود خود به بزرگترین تورنمنت فوتبالی دنیا را با هروه رنار جشن گرفتند. عربستان به عنوان هشتمین نماینده آسیا به جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مکزیک، کانادا و آمریکا برگزار می‌شود، صعود کرد.

در دقیقه ۵+۹۰ عراق تا آستانه گلزنی پیش رفت و می‌توانست صعودی دراماتیک را ثبت کند اما ضربه ایستگاهی چسبیده به محوطه جریمه با واکنش خوب راغد نجار دفع شد تا دروازه عربستان بسته بماند.

بدین ترتیب هر دو تیم عربستان و عراق چهار امتیازی و در تفاضل گل ۱+ برابر شدند، اما سعودی‌ها به دلیل گل زده بیشتر، راهی جام جهانی شدند.

در نهایت تیم ملی عراق باید در بازی پلی‌آف بعدی به مصاف تیم ملی امارات برود. بر اساس اعلام رسمی فیفا، بازی پلی‌آف نهایی به صورت رفت و برگشت در عراق و امارات برگزار خواهد شد و تیم برنده راهی جدال بین قاره‌ای می‌شود. تیم برنده در دیدار پلی‌آف بین‌قاره‌ای به مصاف حریفی می‌رود که هنوز نه نامش قطعی شده و نه قاره‌اش.