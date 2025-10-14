رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با همتای آرژانتینی خود ادعا کرد: «اگر حماس خود را خلع سلاح نکند، ما آن را خلع سلاح خواهیم کرد.»

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه پیش از مذاکرات دوجانبه در کاخ سفید از «خاویر میلی» همتای آرژانتینی خود استقبال کرد.

بنا بر این گزارش، سفر خاویر میلی در بحبوحه مذاکرات با ایالات متحده در مورد مبادله ارزی ۲۰ میلیارد دلاری برای آرژانتین و همچنین خرید احتمالی اوراق قرضه دلاری این کشور انجام می‌شود و انتظار می‌رود این جلسه به توافق تعرفه‌ای جدیدی منجر شود.

تحولات غرب آسیا

دونالد ترامپ در حضور خاویر میلی با اشاره به جنبش حماس و توافق آتش‌بس در غزه ادعا کرد: «هنوز مشخص نیست که آیا حماس به توافق صلح غزه پایبند است یا خیر، اما خواهیم فهمید.»

وی افزود: «همه کشورها آماده بودند تا توافق صلح غزه رخ دهد. من خودم ۸ جنگ را پایان دادم و از نظر من توافق در خاورمیانه بسیار مهم بود.»

ترامپ در ادامه ادعایش افزود: «اگر حماس خود را خلع سلاح نکند، ما آن را خلع سلاح خواهیم کرد. آنها می‌دانند که من بازی نمی‌کنم! من با حماس صحبت کردم، گفتم شما خلع سلاح می‌شوید، درست است؟ آنها به من گفتند بله قربان، ما خلع سلاح می‌شویم. این چیزی است که آنها به من گفتند.»

او گفت: «حماس چند گروه خیلی خیلی بد را از بین برد. آنها تعدادی از اعضای باندها را کشتند. این موضوع خیلی من را ناراحت نکرد. اشکالی ندارد؛ فرقی با کشورهای دیگر ندارد.»

ونزوئلا

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به تحرکات اخیر کشورش و اقدامات خصمانه علیه ونزوئلا گفت: «ونزوئلا جنایتکاران را به کشور ما می‌فرستد و اوضاع آنها اصلا خوب نیست.»

ترامپ مدعی شد: «مواد مخدر زیادی از طریق ونزوئلا به کشور ما وارد می‌شود.»

آرژانتین

دونالد ترامپ با بیان اینکه خاویر مایلی «محبوبیت زیادی» کسب کرده، گفت: «رئیس‌جمهور میلی در آستانه دستیابی به موفقیت اقتصادی بزرگی است.»

وی افزود: «مایلی بسیار محبوب شده و در آستانه یک موفقیت بزرگ است. من فکر می‌کنم او واقعا در آستانه موفقیت اقتصادی عظیمی قرار دارد. دوره کاری شما فوق‌العاده بوده است و با انتخابات ادامه خواهد یافت. شما در انتخابات پیروز خواهید شد. ما از شما حمایت خواهیم کرد. من امروز از شما حمایت خواهم کرد. کاملا از شما حمایت می‌کنم. در ضمن، اگر مایلی در انتخابات ببازد، با آرژانتین سخاوتمند نخواهیم بود.»

ترامپ درخصوص تجارت آرژانتین با چین گفت: «فکر نمی‌کنم شما باید زیاد با چین تجارت کنید. مطمئنا نباید هیچ کاری در رابطه با ارتش با چین انجام دهید. من از این بابت بسیار ناراحت خواهم شد.»

بریکس

رئیس‌جمهور آمریکا در ادعایی علیه گروه بریکس گفت: «بریکس تحت تهدیدهای تعرفه‌ای من در حال فروپاشی است. همه آنها از بریکس خارج می‌شوند.»

وی افزود: «بریکس حمله‌ای به دلار بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص اقدام اسپانیا با بودجه دفاعی گفت: «کاری که اسپانیا با بودجه دفاعی انجام داد، خوب نیست. من فکر می‌کنم این بی‌احترامی بزرگی به ناتو است. ممکن است آنها را با تجارت از طریق تعرفه‌ها مجازات کنم.»

جنگ اوکراین

دونالد ترامپ در قسمت دیگری از این گفت‌وگو به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه اشاره کرد و گفت: «رابطه بسیار خوبی با پوتین داشته‌ام و احتمالا هنوز هم دارم.»

او ادعا کرد: «پوتین باید در عرض یک هفته در آن جنگ پیروز می‌شد. او اکنون وارد چهارمین سال ریاست‌جمهوری خود می‌شود! زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) موشک‌های تاماهاوک می‌خواهد. ما موشک‌های تاماهاک زیادی داریم. آیا در آرژانتین به موشک‌های تاماهاوک نیاز دارید؟!»

دونالد ترامپ درخصوص رابطه‌اش با «شی‌ جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین گفت: «اگرچه رابطه بسیار خوبی با رئیس‌جمهور چین دارم اما گاهی اوقات به دلیل رفتار پکن بدخلق می‌شوم.»

وی افزود: «من رابطه بسیار خوبی با رئیس‌جمهور شی دارم، اما گاهی اوقات به دلیل اینکه چین دوست دارد از مردم سوءاستفاده کند و آنها نمی‌توانند از ما سوءاستفاده کنند، دچار مشکل می‌شود. ما رابطه منصفانه‌ای با چین داریم و فکر می‌کنم خوب خواهد بود. و اگر اینطور نباشد، اشکالی ندارد.»

انتظار می‌رود این ۲ رئیس‌جمهور در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه که از ۳۱ اکتبر تا ۱ نوامبر (۹ الی ۱۰ آبان ماه) برگزار می‌شود، با یکدیگر دیدار کنند.