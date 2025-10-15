شیوه برکناری دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نشان داد که هر زمانی، میتوان انتظار داشت که این تیم دچار تغییرات و دگرگونی شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حالا به شمار منتقدان امیر قلعهنویی افزوده شده؛ بیشتر از آنهایی که پس از عملکرد متزلزل در نیمهنهایی جام ملتهای آسیا مقابل قطر، معتقد بودند سرمربی تیم ملی میتواند با کنار گذاشتن تعدادی از بازیکنان بالای ۳۰ سال، افزودن نفرات جوان و تزریق خون تازه شکل و شمایل تیم تحت هدایتش را تغییر بدهد. با این حال قلعهنویی تصمیم گرفت تغییرات گستردهای در تیمش ایجاد نکند و با همان ترکیب سابق پا به مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا بگذارد و جوانگرایی را به قطعی شدن صعود گره بزند.
البته که وعدههای قلعهنویی برای جوانگرایی، یکی پس از دیگری پشت گوش انداخته شد و عمده بازیکنان جوان هم که به اردوهای تیم ملی دعوت شدند، یا صرفاً در لیست بودند که باعث کاهش میانگین سنی تیم ملی شوند یا فرصت زیادی برای عرض اندام و بالا رفتن اعتماد به نفس به آنها داده نشد. همانطور که در بازی دوستانه با روسیه، میانگین سنی ترکیب اصلی تیم ملی بالای ۳۰ سال بود تا مشخص شود، سرمربی تیم ملی یا شجاعت استفاده از جوانان را از دست داده یا اینکه اصلاً به این موضوع اعتقادی ندارد. تحول در ترکیب تیم ملی و برد مقابل تیم نه چندان مطرح و قدرتمند تانزانیا هم چندان تفاوتی به حال قلعهنویی نکرد و منتقدان همچنان بر لزوم تغییر کادرفنی تیم ملی پیش از جام جهانی اعتقاد دارند.
تیم ملی فوتبال پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هم با تغییر کادرفنی مواجه شد؛ تغییری که البته نام کودتا روی آن گذاشته شد و برکناری سرمربی تیم ملی به تلاشهای بیرونی و خارج از فوتبال ربط داده شد که در داخل تیم، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی مأمور اجرایی کردن آن بودند تا پایههای نیمکتی که دراگان اسکوچیچ روی آن مینشست را سست کنند. در هر صورت شیوه برکناری اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نشان داد که هر زمانی، میتوان انتظار داشت که این تیم دچار تغییرات و دگرگونی شود. حالا هم زمزمههایی از چند ماه پیش مطرح شده که برخی بازیکنان تیم ملی علاقهای ندارند که با قلعهنویی راهی جام جهانی شوند و از تغییر او استقبال خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
باوجود اینکه شکست مفتضحانه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ با کارلوس کیروش مقابل انگلستان و حذف مقابل آمریکا در دیدار پایانی مرحله گروهی، راه برای بازگشت او را به ایران بسته است، اما از بازیکنان فعلی تیم ملی و البته فدراسیون فوتبال چندان بعید نیست که بازهم به همکاری با کیروش علاقه داشته باشند؛ به خصوص اینکه حالا او با عمان هم از صعود به جام جهانی و مرحله پلیآف آن، جا مانده و مربی آزاد است. بنابراین راه کیروش برای بازگشت به ایران و نشستن جای امیر قلعهنویی باز شده، اما این احتمال با سابقهای که مربی پرتغالی در جام جهانی ۲۰۲۲ از خود به جا گذاشت، بسیار پایین است، مگر اینکه کودتاچیان بار دیگر دست به کار شوند.
در این بین، اگر فصل دوم کودتا در تیم ملی رقم بخورد نامهای دیگری هم برای جانشینی امیر قلعهنویی مطرح است. برخی زمزمهها مبنی بر این است که تعدادی از بازیکنان باتجربه تیم ملی، به کار کردن با جواد نکونام هم علاقهمند هستند. سرمربی سابق استقلال که در فولاد خوزستان، نساجی مازندران و خونه به خونه بابل هم تجربه داشته و مدتی هم در تیم ملی دستیار کارلوس کیروش بود.
طبیعتاً در صورت برکناری قلعهنویی، اولویت باید با انتخاب سرمربی بزرگ و کاردان خارجی باشد، اما اگر شرایط برای انتخاب سرمربی بزرگ خارجی فراهم نشود، گزینههایی دم دستی چون کارلوس کیروش و جواد نکونام هم که با شرایط تیم ملی آشنایی دارند، برای فدراسیون در دسترس است. باتوجه به فرصت کم تا جام جهانی و محدودیت برای برگزاری اردو و بازیهای دوستانه، انتخاب مربیای که با فوتبال ایران آشنایی دارد، حائز اهمیت خواهد بود.