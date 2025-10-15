En
فصل دوم کودتا در تیم ملی پیش از جام جهانی؛ دستیار کارلوس کی‌روش جانشین امیر قلعه‌نویی می‌شود؟

عملکرد تیم ملی در بازی‌های انتخابی جام جهانی و سپس دیدارهای دوستانه، به شدت مورد انتقاد است و بسیاری از حضور تیم با امیر قلعه‌نویی در جام جهانی ۲۰۲۶ نگرانی‌هایی دارند.
شیوه برکناری دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نشان داد که هر زمانی، می‌توان انتظار داشت که این تیم دچار تغییرات و دگرگونی شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حالا به شمار منتقدان امیر قلعه‌نویی افزوده شده؛ بیشتر از آنهایی که پس از عملکرد متزلزل در نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل قطر، معتقد بودند سرمربی تیم ملی می‌تواند با کنار گذاشتن تعدادی از بازیکنان بالای ۳۰ سال، افزودن نفرات جوان و تزریق خون تازه شکل و شمایل تیم تحت هدایتش را تغییر بدهد. با این حال قلعه‌نویی تصمیم گرفت تغییرات گسترده‌ای در تیمش ایجاد نکند و با همان ترکیب سابق پا به مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا بگذارد و جوانگرایی را به قطعی شدن صعود گره بزند.

البته که وعده‌های قلعه‌نویی برای جوانگرایی، یکی پس از دیگری پشت گوش انداخته شد و عمده بازیکنان جوان هم که به اردوهای تیم ملی دعوت شدند، یا صرفاً در لیست بودند که باعث کاهش میانگین سنی تیم ملی شوند یا فرصت زیادی برای عرض اندام و بالا رفتن اعتماد به نفس به آنها داده نشد. همانطور که در بازی دوستانه با روسیه، میانگین سنی ترکیب اصلی تیم ملی بالای ۳۰ سال بود تا مشخص شود، سرمربی تیم ملی یا شجاعت استفاده از جوانان را از دست داده یا اینکه اصلاً به این موضوع اعتقادی ندارد. تحول در ترکیب تیم ملی و برد مقابل تیم نه چندان مطرح و قدرتمند تانزانیا هم چندان تفاوتی به حال قلعه‌نویی نکرد و منتقدان همچنان بر لزوم تغییر کادرفنی تیم ملی پیش از جام جهانی اعتقاد دارند.

تیم ملی فوتبال پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هم با تغییر کادرفنی مواجه شد؛ تغییری که البته نام کودتا روی آن گذاشته شد و برکناری سرمربی تیم ملی به تلاش‌های بیرونی و خارج از فوتبال ربط داده شد که در داخل تیم، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی مأمور اجرایی کردن آن بودند تا پایه‌های نیمکتی که دراگان اسکوچیچ روی آن می‌نشست را سست کنند. در هر صورت شیوه برکناری اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نشان داد که هر زمانی، می‌توان انتظار داشت که این تیم دچار تغییرات و دگرگونی شود. حالا هم زمزمه‌هایی از چند ماه پیش مطرح شده که برخی بازیکنان تیم ملی علاقه‌ای ندارند که با قلعه‌نویی راهی جام جهانی شوند و از تغییر او استقبال خواهند کرد.

باوجود اینکه شکست مفتضحانه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ با کارلوس کی‌روش مقابل انگلستان و حذف مقابل آمریکا در دیدار پایانی مرحله گروهی، راه برای بازگشت او را به ایران بسته است، اما از بازیکنان فعلی تیم ملی و البته فدراسیون فوتبال چندان بعید نیست که بازهم به همکاری با کی‌روش علاقه داشته باشند؛ به خصوص اینکه حالا او با عمان هم از صعود به جام جهانی و مرحله پلی‌آف آن، جا مانده و مربی آزاد است. بنابراین راه کی‌روش برای بازگشت به ایران و نشستن جای امیر قلعه‌نویی باز شده، اما این احتمال با سابقه‌ای که مربی پرتغالی در جام جهانی ۲۰۲۲ از خود به جا گذاشت، بسیار پایین است، مگر اینکه کودتاچیان بار دیگر دست به کار شوند.

در این بین، اگر فصل دوم کودتا در تیم ملی رقم بخورد نام‌های دیگری هم برای جانشینی امیر قلعه‌نویی مطرح است. برخی زمزمه‌ها مبنی بر این است که تعدادی از بازیکنان باتجربه تیم ملی، به کار کردن با جواد نکونام هم علاقه‌مند هستند. سرمربی سابق استقلال که در فولاد خوزستان، نساجی مازندران و خونه به خونه بابل هم تجربه داشته و مدتی هم در تیم ملی دستیار کارلوس کی‌روش بود.

طبیعتاً در صورت برکناری قلعه‌نویی، اولویت باید با انتخاب سرمربی بزرگ و کاردان خارجی باشد، اما اگر شرایط برای انتخاب سرمربی بزرگ خارجی فراهم نشود، گزینه‌هایی دم دستی چون کارلوس کی‌روش و جواد نکونام هم که با شرایط تیم ملی آشنایی دارند، برای فدراسیون در دسترس است. باتوجه به فرصت کم تا جام جهانی و محدودیت برای برگزاری اردو و بازی‌های دوستانه، انتخاب مربی‌ای که با فوتبال ایران آشنایی دارد، حائز اهمیت خواهد بود.

تیم ملی فوتبال امیر قلعه‌نویی جواد نکونام کارلوس کی‌روش دراگان اسکوچیچ جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
9
پاسخ
پاسگاری ها ایراد داشت بی حال ورو به عقب چرا
پاسخ ها
Emad
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
هیچ انگیزه ای در تیم نبود ....
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
7
12
پاسخ
اگر تغییر مدنظره بهترین گزینه اسکوچیچ
پاسخ ها
Emad
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
یادتون باشه اسکوچیچ با کریم باقری بود ...کریم تیم را مدیریت نکنه فایده ای نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
من هم هستم!
علی
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
19
5
پاسخ
با سلام
همين مربى ايرانى أقاى قلعه نوعى بهترين گزینه هستند فتنه نکنید
واقعا کیروش مربی است رفت قطر ..رفت عمان...رفت مصر چند سال تو ایران بود چه کرد بابا روش نفت بریزید بسوزانید
مربیان خارجی خائنین هستند در جلد مربی
اگه قرار نتیجه نگیرند بگذارید مربی ایرانی باشد
جعفری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
13
6
پاسخ
سلام مثلی اینکه ااااقای کال لوس کیروش خوب سبیل شمارا چرب کرده خجالت بکش سه بار باهاش رفتیم جام جهانی ونتایجش دیدی 6گل خوردیم دست بردار نیستی باز م میکی کیروش بابا قلعه نویی چه پدر کشتگی باهاش داری خجالت بکش ایران تیم ملی راداری نابود میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
6
15
پاسخ
این تیم در همان دور اول مسابقات جام جهانی حذف میشود و به جمع 32 تیم نمیرسد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
9
11
پاسخ
اخلاقی و برای جبران هم که شده، اسکوچیچ را انتخاب کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
9
7
پاسخ
تیم ایران با مربی های خارجی و ایرانی تاکنون نتوانسته از دور اول مسابقات جام جهانی صعود کند حالا بگذارید یکبار شانس اش را با آقای قلعه نوعی امتحان نمایید شاید موفق بشود البته فکر کنم با حضور مربی ایرانی جلال طالبی تنها مربی ایرانی بود که توانسته با تیم ملی ایران در جام جهانی بهترین بازیها و نتایج را بگیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
این صفره اگر مربی خارجی ۱۰ باشد
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
3
14
پاسخ
حد و سقف دانش مربیگری آقای قلعه نویی بیشتر از این نیست باید فکر عاجلی برای سرمربی تیم ملی در جام جهانی بشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
کارلوس کیروش در جام جهانی ۶ تا گل از انگلیس خورد بضاعت فوتبال ما همینه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
قلعه باید برود
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
4
پاسخ
آقای خاص هم بیاد اتفاقی نمی افته وقتی بازیکنان حتی نمی تونن یه استپ ساده کنن یا پاس سالم بدن.
باید قبول کنیم فاتحه فوتبال ایران خونده شده فقط باید فوتبال را رها کرد که واقعاً فوتبال دوستا برن سمتش نه پول دوستا و رانتخواران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
3
1
پاسخ
اشتباه در اشتیاه. نکونام به درد مربیگری نمیخوره. قلعه نویی مربی باهوشیه باید ازش حمایت بشه اما همان حدسی که زدم درسته، سیاسیون دولتی با قلعه نویی حال نمیکنن و به دنبال مربی کردن علی دایی به دلیل همزبانی هستن. بالاخره دین زنوزی ها و شهرام دبیر ها باید یکجوری ادا بشه. این خیانتی به تیم ملی و مردم در آستانه جام جهانی آمریکا است. کلا کارهای سیاسیون این دولت با آمریکا هماهنگ است. اون یکی ویزا نمیده این یکی پشتشو خالی میکنه. تابناک مرد باش و منتشر کن.
