En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سعید مظفری صدای آشنای دوبله ایران درگذشت

 سعید مظفری، دوبلور نام‌آشنای سینما و تلویزیون ایران، پس از تحمل مشکل تنفسی و طی یک دوره بیماری، درگذشت. فرشید شکیبا، مدیر دوبلاژ سیما، این خبر را تایید کرده و از فقدان صدای ماندگار دوبله ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۸۸
| |
330 بازدید

سعید مظفری صدای آشنای دوبله ایران درگذشت

به گزارش تابناک، سعید مظفری صدای آشنای دوبله پس از یک دوره بیماری، دارفانی را وداع گفت.

فرشید شکیبا، مدیر دوبلاژ سیما، در گفت‌‌وگویی با خبرنگار تسنیم تأیید کرد که مظفری به دلیل مشکل تنفسی به رحمت خدا رفته است.

او همچنین این دلنوشته را در اختیار ما قرار داد: صدای ماندگارتان، همیشگی شد در خاطره‌ها؛ استاد سعید مظفری، چه بگویم از صدایت که همدم سالیان سال لحظه‌های کاری و زندگی‌مان بود. صدایت نه تنها در جان شخصیت‌ها نشست، که در قلب ما همخانه شد.

خاطرات روزهای استودیو، خنده‌ها و حتی دغدغه‌های مشترکمان در این وادی پر فراز و نشیب، هرگز از یادم نمی‌رود. حالا که شما سفر کردید، جایتان نه فقط در قاب صداها، که در جمع ما خالی می‌ماند.

دوبله ایران یکی از ستون‌های استوارش را از دست داد و من یک همکار و دوست نازنین. یادتان، صدای گرمتان و تمام خاطرات مشترکمان، همیشه در قلبم زنده خواهد ماند.

صدای دلنشین و جوان او که در نقش‌های متعددی از جمله کلینت ایستوود و جکی چان به جای شخصیت‌ها صحبت کرده بود، همچنان در یاد طرفداران سینما و تلویزیون ایران خواهد ماند.

او که متولد ۱۳۲۱ بود، به خاطر صدای جوان و دلنشین خود در صنعت دوبله کشور شناخته می‌شد.

از جمله آثار برجسته او می‌توان به گویندگی در فیلم‌های خوب، بد، زشت و به خاطر یک مشت دلار به جای کلینت ایستوود، صداپیشگی دمین توماس در نقش زید در فیلم محمد رسول‌الله، و همچنین گویندگی در نقش ریوزو در سریال پرطرفدار «سال‌ها دور از خانه» (اوشین)، سالی در پزشک دهکده و ریک گرایمز در مردگان متحرک اشاره کرد.

او همچنین در سریال وایکینگ‌ها به جای راگنار لودبروک صحبت کرده بود.

مظفری فعالیت حرفه‌ای خود در دوبله را از سال ۱۳۴۱ آغاز کرد و با ورود به گروه دوبله زرندی، اولین نقش کوتاه خود را در فیلم معجزه با بازی راجر مور ایفا کرد.

او به عنوان گوینده اصلی نقش‌های بسیاری از جمله ریان اونیل، پیرس برازنان، متیو مک‌کانهی، برد پیت و جکی چان در یادها خواهد ماند.

سعید مظفری با صدای ماندگار خود در دل طرفداران سینما و تلویزیون ایران جایگاهی ویژه داشت و در بسیاری از آثار شناخته‌شده، نقش‌های مهمی را گویندگی کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سعید مظفری گوینده دوبلور صداپیشه ریوزو اوشین صدای ماندگار خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ناراحت می‌شدم من‌را دوبلور «اوشین» صدا بزنند! / هوش مصنوعی نمی‌تواند احساس را جاودانه کند
منوچهر اسماعیلی مرد هزار صدای دوبله درگذشت
خاطرات دوبلور شرک در «دورهمی»
گوینده و بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت
روحیه جوان و با نشاط آقای صداپیشه در ۸۰ سالگی
ناقوس مرگ اتللوی ایران نواخته شد
آغاز تشییع پیکر صدای ماندگار دوبله ایران
«اوشین» به تلویزیون بازگشت
حسرت منوچهر والی زاده از فقدان چنگیز جلیلوند
پرویز بهرام، دوبلور پیشکسوت درگذشت
ناصر طهماسب، گوینده و صداپیشه برجسته بدرود حیات گفت / توضیح پسر طهماسب درباره دفن بی‌سروصدای استاد در روزی که گذشت + ویدیو
شوهر اوشین ۴۱ سال بعد+عکس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b8O
tabnak.ir/005b8O