سعید مظفری صدای آشنای دوبله ایران درگذشت

سعید مظفری، دوبلور نام‌آشنای سینما و تلویزیون ایران، پس از تحمل مشکل تنفسی و طی یک دوره بیماری، درگذشت. فرشید شکیبا، مدیر دوبلاژ سیما، این خبر را تایید کرده و از فقدان صدای ماندگار دوبله ایران خبر داد.

به گزارش تابناک، سعید مظفری صدای آشنای دوبله پس از یک دوره بیماری، دارفانی را وداع گفت.

فرشید شکیبا، مدیر دوبلاژ سیما، در گفت‌‌وگویی با خبرنگار تسنیم تأیید کرد که مظفری به دلیل مشکل تنفسی به رحمت خدا رفته است.

او همچنین این دلنوشته را در اختیار ما قرار داد: صدای ماندگارتان، همیشگی شد در خاطره‌ها؛ استاد سعید مظفری، چه بگویم از صدایت که همدم سالیان سال لحظه‌های کاری و زندگی‌مان بود. صدایت نه تنها در جان شخصیت‌ها نشست، که در قلب ما همخانه شد.

خاطرات روزهای استودیو، خنده‌ها و حتی دغدغه‌های مشترکمان در این وادی پر فراز و نشیب، هرگز از یادم نمی‌رود. حالا که شما سفر کردید، جایتان نه فقط در قاب صداها، که در جمع ما خالی می‌ماند.

دوبله ایران یکی از ستون‌های استوارش را از دست داد و من یک همکار و دوست نازنین. یادتان، صدای گرمتان و تمام خاطرات مشترکمان، همیشه در قلبم زنده خواهد ماند.

صدای دلنشین و جوان او که در نقش‌های متعددی از جمله کلینت ایستوود و جکی چان به جای شخصیت‌ها صحبت کرده بود، همچنان در یاد طرفداران سینما و تلویزیون ایران خواهد ماند.

او که متولد ۱۳۲۱ بود، به خاطر صدای جوان و دلنشین خود در صنعت دوبله کشور شناخته می‌شد.

از جمله آثار برجسته او می‌توان به گویندگی در فیلم‌های خوب، بد، زشت و به خاطر یک مشت دلار به جای کلینت ایستوود، صداپیشگی دمین توماس در نقش زید در فیلم محمد رسول‌الله، و همچنین گویندگی در نقش ریوزو در سریال پرطرفدار «سال‌ها دور از خانه» (اوشین)، سالی در پزشک دهکده و ریک گرایمز در مردگان متحرک اشاره کرد.

او همچنین در سریال وایکینگ‌ها به جای راگنار لودبروک صحبت کرده بود.

مظفری فعالیت حرفه‌ای خود در دوبله را از سال ۱۳۴۱ آغاز کرد و با ورود به گروه دوبله زرندی، اولین نقش کوتاه خود را در فیلم معجزه با بازی راجر مور ایفا کرد.

او به عنوان گوینده اصلی نقش‌های بسیاری از جمله ریان اونیل، پیرس برازنان، متیو مک‌کانهی، برد پیت و جکی چان در یادها خواهد ماند.

سعید مظفری با صدای ماندگار خود در دل طرفداران سینما و تلویزیون ایران جایگاهی ویژه داشت و در بسیاری از آثار شناخته‌شده، نقش‌های مهمی را گویندگی کرد.