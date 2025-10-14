En
برخورد قاطع پلیس راهور با محتواهای حادثه‌ساز در فضای مجازی

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور از رصد مستمر و برخورد قانونی با تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئوهای پرخطر ترافیکی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۷۴
238 بازدید
به گزارش تابناک، سرهنگ رضا زندی، رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد جدی و قانونی با تولیدکنندگان و منتشرکنندگان محتواهای حادثه‌ساز و نمایشی در فضای مجازی خبر داد و تأکید کرد: ارتقای فرهنگ ترافیک، کاهش تخلفات حادثه‌ساز و جلوگیری از اشاعه رفتارهای پرخطر ترافیکی در شبکه‌های اجتماعی از اولویت‌های این مرکز است.

وی با اشاره به اشراف سایبری و رصد شبانه‌روزی فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس راهور افزود: به محض دریافت گزارش از سوی شهروندان، رسانه‌ها یا نهادهای نظارتی، بررسی و شناسایی صفحات متخلف در دستور کار قرار می‌گیرد. در صورت احراز تخلف، ضمن احضار و توجیه فرد خاطی، در موارد لازم اقدامات قضایی از جمله مسدودسازی صفحات با هماهنگی پلیس فتاو حتی توقیف وسیله نقلیه نیز انجام می‌شود.

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور با بیان اینکه بسیاری از این ویدیوها منجر به ترویج رفتارهای پرخطر رانندگی، حرکات نمایشی و نقض آشکار قوانین ترافیکی می‌شوند، گفت: هدف پلیس برخورد صرف نیست؛ بلکه ایجاد فرهنگ خودمراقبتی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آگاهی از تبعات قانونی و جانی رفتارهای پرخطر است. در همین راستا از همه کاربران و رسانه‌ها درخواست داریم هرگونه محتوای حادثه‌ساز و خطرآفرین را از طریق سامانه‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی پلیس گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدام شود.

سرهنگ زندی تأکید کرد: فضای مجازی نباید به صحنه نمایش تخلفات ترافیکی تبدیل شود. پلیس راهور با هماهنگی دستگاه قضایی، با هرگونه رفتار هنجارشکنانه ترافیکی در شبکه‌های اجتماعی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

برچسب ها
پلیس راهور فضای مجازی انتشار ویدئو تخلفات رانندگی توقیف خودرو رفتارهای پرخطر خبر فوری
گزارش خطا
برچسب منتخب
